Telecomreuzen T-Mobile en Sprint fuseren

De nummers drie en vier van draadloze telefonie in de VS smelten samen via een deal ter waarde van 26,5 miljard dollar.

De doorbraak in de onderhandelingen kwam er nadat Deutsche Telekom, de grootste aandeelhouder van T-Mobile, en het Japanse Softbank , de eigenaar van Sprint, een akkoord bereikten over de structuur van de nieuwe groep. Deutsche Telekom zal de nieuwe groep controleren.

In 2014 mislukte een fusie omdat de Amerikaanse mededingingsautoriteit bezwaren had. In november mislukte een tweede poging omdat er geen eensgezindheid was over de waardering van beide bedrijven.