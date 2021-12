Telecomwaakhond: 'België blijft duur telecomland'

In vergelijking met onze buurlanden betalen Belgen vrij veel voor telecomdiensten. Dat besluit telecomwaakhond BIPT in een nieuwe studie.

Telecomwaakhond BIPT vergeleek in een nieuwe studie Belgische telecomprijzen met die van Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er werden 359 tariefplannen vergeleken. Daaruit blijkt dat telecomdiensten duur blijven in vergelijking met de buurlanden.

Wat puur mobiele diensten betreft zijn er twee vaststellingen. Ten eerste scoort België goed op basiscontracten, dat zijn producten met een beperkt aantal belminuten en een laag datavolume. Voor een product met 500 MB is ons land het op één na goedkoopste land. Ten tweede: hoe meer belminuten en hoe meer data klanten willen, hoe duurder abonnementen in België zijn. 'Het prijsverschil met de goedkoopste landen (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland) wordt steeds groter wanneer de behoefte aan data meer dan 5 GB bedraagt, en vanaf 50 GB ten opzichte van alle landen', concludeert het BIPT.

Telecombundels

Ook op het vlak van telecombundels, dat zijn producten waarin internet-, tv-, vaste en/of mobieletelefoniediensten gecombineerd worden, vallen de prijzen in het algemeen hoog uit. Telecomoperatoren wijzen in die discussie regelmatig naar de kwaliteit van het netwerk.

Maar ook dat verschil relativeert het BIPT. 'België lijkt dan wel vaste netwerken van goede of zelfs zeer goede kwaliteit te hebben, met name tegenover de twee landen die als het goedkoopst zijn geïdentificeerd, maar die kwaliteit is ook niet uitzonderlijk in vergelijking met Luxemburg en Nederland, die opmerkelijk beter scoren op dat vlak terwijl het prijsniveau dat ze hanteren lager ligt dan dat vastgesteld in België.'