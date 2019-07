Telecomwaakhond: ‘Waren niet streng genoeg voor Telenet en co.'

Betalen we binnenkort minder voor internet en digitale tv? Als het aan de telecomwaakhond BIPT ligt wel. ‘Telenet en Proximus verkopen alleen Porsches, ze verbergen hun Renaults’, zeggen voorzitter Michel Van Bellinghen en bestuurder Axel Desmedt.

Het is de telecomregulator duidelijk menens om de concurrentie aan te zwengelen voor digitale televisie en internet, een markt die Proximus en Telenet al jaren met de vingers in de neus domineren. Met een duurdere telecomfactuur in vergelijking met die in onze buurlanden tot gevolg.

Het BIPT stelde deze week voor het groothandelstarief in Vlaanderen te verlagen van 20 naar 15 euro per vaste lijn. Dat tarief is de huur die Orange Belgium aan Telenet betaalt om diens kabelverbindingen te gebruiken om zijn aanbod van internet en digitale televisie in de huiskamer te krijgen. Minstens even belangrijk is de mogelijkheid voor Orange om internet afzonderlijk aan te bieden. De nieuwe tarieven gaan begin volgend jaar in. Nadien kunnen de telecomoperatoren nog in beroep gaan.

Zal uw voorstel eindelijk meer concurrentie creëren?

Axel Desmedt: ‘Het keerpunt is al ingezet. Drie jaar geleden hebben we een prijsbesluit gemaakt waar Orange Belgium op inging. Ons nieuwe rapport is een verdere uitwerking van de prijs en bijna het laatste puzzelstuk. Er volgt alleen nog een uitvoeringsbesluit over de operationele processen.’

Wat als de prijzen dan nog altijd niet dalen?

Desmedt: ‘Een telecomwaakhond heeft twee belangrijke hefbomen: spectrum (licenties voor mobiele frequenties, red.) en toegang tot de bestaande vaste netwerken. Een derde vast netwerk kan een regulator niet bouwen.’ (lacht)

‘Via de (uitgestelde) veiling van 5G-licenties kan een vierde mobiele speler worden aangetrokken. Los daarvan is ons prijsvoorstel noodzakelijk om de markt verder te dynamiseren. Is dat het einde van het verhaal? Zeker niet. Er komt mogelijk een consolidatie met de verkoop van het Waalse kabelbedrijf VOO (Nethys). Op een markt met zo weinig spelers is een ingrijpende regulator noodzakelijk.’

Achteraf gezien was het BIPT de voorbije tien jaar te voorzichtig, met een initieel groothandelstarief dat dubbel zo hoog lag als het huidige voorstel. Hoe komt dat?

Desmedt: ‘Het is een terecht verwijt dat de regulator niet streng genoeg was. Maar plaats je in onze schoenen. Regulering is nooit de eerste keuze. Bedrijven moeten op een vrije markt kunnen floreren en investeren.’

‘Je kan een beursgenoteerd bedrijf niet meteen opleggen dat zijn prijzen dichter bij zijn kosten moeten liggen. Dat is een last resort, als de rest niet werkt. We gaan stapsgewijs te werk: eerst waarschuwen, daarna een sanctie. Haalt het nog niets uit, dan moeten we structureel tussenbeide komen. Telenet moet niet verbaasd zijn dat we naar de kosten kijken om een lagere groothandelsprijs op te leggen. Het heeft een brutowinstmarge van meer dan 50 procent. Deze volgende stap is de logica zelve.’

Orange lanceert deze zomer een internet-only aanbod. Wordt ontbundeling een trend?

Michel van Bellinghen: ‘Dat denken we wel. Er is een doelgroep, vooral jongeren, die alleen een brede internetpijp nodig heeft om op een nieuwe manier naar televisie te kijken. Dat doen ze via platformen als YouTube en Netflix en de websites van de tv-zenders.’

België kent nog geen kabelknippers, gezinnen die hun tv-aansluiting opzeggen. Andere landen wel.

Van Bellinghen: ‘Omdat hier geen aanbod is. Proximus en Telenet maken hun internet-only product niet aantrekkelijk omdat ze anders hun lucratieve bundels (telefonie, internet en tv) kannibaliseren. Internet-only is bijna even duur als een bundel.’

Desmedt: ‘Bij de marktleiders is er upselling naar duurdere bundels. Ze bieden Porsches en Mercedessen aan, en duwen de klant weg van de Renaults. Terwijl er consumenten zijn die tevreden zijn met een lagere internetcapaciteit. Als Orange een prijs aanbiedt die een beetje boven het groothandelstarief (nu nog 20 euro, binnenkort 15 euro, red.) ligt, komt de trend van kabelknippen op gang.’

Kan een vierde mobiele speler meer impact hebben dan uw regulering?

Van Bellinghen: ‘Uiteraard. Wie hier binnenkomt, zal op de prijs spelen. Hij heeft geen andere keuze. Uit internationale studies blijkt dat een prijsdaling van 20 tot 50 procent mogelijk is. Bij de intrede althans. Of de impact duurzaam is, valt niet in te schatten.’

Een vierde mobiele speler kan 20 tot 50 procent onder de huidige prijzen duiken. Michel Van Bellinghen Voorzitter telecomwaakhond BIPT

Het Waalse VOO staat te koop. Zowel Telenet als Orange staat te popelen. Wat is het beste scenario voor de concurrentie?

Van Bellinghen: ‘Het BIPT is nooit een fan van consolidatie. (lacht) Dat vermindert het aantal spelers en dus de concurrentie. De consument heeft baat bij een derde partij als VOOkoper. Een met een duurzaam industrieel project.’

Desmedt: ‘Consolidatie is een gevaar. De concurrentie die Orange Belgium begint te brengen, is broos. Omdat die afhankelijk is van de regulering en Orange nog maar 5 procent marktaandeel heeft. Dat is peanuts in vergelijking met Proximus en Telenet.’

Van Bellinghen: ‘Het wordt hoe dan ook een zwaar dossier voor de mededingingswaakhond of de Europese Commissie. Een krimp van het aantal spelers op de markt valt heel moeilijk terug te draaien.’