Telenet, Mediahuis en Proximus richten reclameregie op

In de zoektocht naar reclame-inkomsten is het voor Belgische media al jaren opboksen tegen techreuzen als Google en Facebook. Die twee halen zo'n 80 procent van de omzet uit digitale advertenties binnen. Dat media- en telecombedrijven in hun strijd de handen in elkaar slaan is niet nieuw. De markt voor digitale reclame bedraagt in België 1 miljard dollar. Door samen te werken en gegevens te delen kunnen de spelers hun advertenties afhankelijk van de doelgroep preciezer afstellen.