Telenet-aandeelhouder: 'Liberty Global dreigt ons af'

Naast Telenet heeft het fonds ook participaties in de Nederlandse bedrijven TKH en Aalberts, het Spaanse Cellnex en Altice USA, de Amerikaanse poot van het Franse kabelbedrijf.

Lucerne investeert in Europese bedrijven. Het beheerd vermogen bedraagt 900 miljoen dollar .

Een hefboomfonds uit Greenwich, Connecticut met een analistenteam in Amsterdam .

Wie is Lucerne Capital Management?

Lucerne, een Amerikaans hefboomfonds met analistenteam in Amsterdam, begon vorige maand aan een strijd tegen Telenets raad van bestuur . Die bestaat uit zeven Liberty-mensen en slechts drie onafhankelijke bestuurders. Door dat overwicht worden enkel beslissingen genomen die in het kraam van Liberty passen en de andere aandeelhouders miskennen. Zo werd begin dit jaar het beloofde en langverwachte dividend weer van tafel gehaald. Volgens Lucerne omdat Liberty er belastingen op moet betalen.

Omdat Telenet geen gehoor gaf aan de opmerkingen en eisen van Lucerne nam die laatste het advocatenkantoor DLA Piper onder de arm. 'Hoewel DLA Piper in andere dossiers ook Liberty juridisch begeleidt, kreeg het Benelux-team van DLA Piper vanuit de VS het fiat om ons bij te staan in de zaak-Telenet', zegt Thijs Hovers, fondsbeheerder bij Lucerne.