Telenet afgestraft voor zwakke klantencijfers

Ondanks een verhoogde winstprognose krijgt Telenet stevig op zijn donder op de beurs. De klantengroei is in het derde kwartaal gestokt.

Dat een hogere winstverwachting niet altijd resulteert in een hogere koers, bewijst Telenet . De financiële resultaten die de telecom- en mediagroep bekendmaakte, waren grotendeels in lijn met de verwachtingen. Dankzij de snellere realisatie van de synergieën met BASE trok Telenet zijn prognose voor de groei van de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) op van 7-8 procent naar 8-8,5 procent.

Commercieel presteerde de groep echter ondermaats. Analist Ruben Devos van KBC Securities heeft het over ‘commerciële uitdagingen’, waarbij de evolutie van het aantal abonnees in het derde kwartaal achterbleef op de verwachtingen. Naast klantenverlies bij het overgenomen SFR in Brussel speelden ook de prijsverhogingen van begin juli een rol.

ING-analist David Vagman spreekt over ‘zwakke operationele cijfers’. Hij verwijst naar de lagere omzet en de aanzienlijke hogere ‘churn’ (klantenverlies), zowel in vergelijking met een jaar eerder als met het tweede kwartaal. Het klantenverlies is in zijn ogen te wijten aan de scherpere concurrentie in de terug-naar-schoolperiode, maar ook aan verschuivingen in het Brusselse SFR-klantenbestand.

Klantenverlies

‘Het lijkt ons ook dat de concurrentie, in het bijzonder Orange Belgium, beter in staat is om Telenet te bekampen met solidere aanbiedingen, waardoor Telenets vasteklantenbestand wordt geraakt’, klinkt het.

De cijfers spreken boekdelen: voor kabeltelevisie verloor Telenet 26.000 klanten terwijl een verlies van 4.000 was verwacht, voor breedband gingen 10.000 klanten verloren tegen een verwachte toename van 6.000, voor vaste telefonie verdwenen 17.000 klanten in plaats van een aangroei met 1.000, en voor mobiel postpaid kwamen er slechts 9.500 klanten bij in plaats van de verwachte 27.000.

De hogere winstgroei (ebitda) van 8 à 8,5 procent vindt Vagman geen verrassing omdat CEO Porter tijdens de conferencecall over de tweedekwartaalcijfers al had aangegeven dat Telenet aan de bovenkant van de vorige range (7-8 procent) zou uiktomen.

Waardering

Het beurshuis Raymond James zit op dezelfde lijn en verwoordt het zo: ‘De kostenbesparingen waren verwacht, de commerciële zwakte niet’.