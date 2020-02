Telenet belooft winstherstel, maar belegger mort

Telenet keek over 2019 - zoals CEO John Porter een jaar geleden waarschuwde - voor het eerst sinds de beursgang in 2005 tegen een lagere winst aan: de brutobedrijfswinst zakte 2 procent, in lijn met wat de analisten hadden verwacht. De omzet daalde 1 procent.

Een belangrijke factor was het verlies van het lucratieve 'huurcontract' van Medialaan, dat met Mobile Vikings en Jim Mobile overstapte naar rivaal Orange Belgium. Daarnaast ziet Telenet televisieklanten overlopen naar concurrenten als Orange Belgium en Netflix. Kijkers knippen steeds vaker de kabel en ruilen hun dure telecombundel (televisie, internet en mobilofonie) voor een mobiel datavretersabonnement om onbeperkt apps als Netflix te streamen. Telenet telt nog 1,7 miljoen klanten voor zijn digitaal televisiepakket, 100.000 minder dan bij de piek in de lente van 2017.

Anticiperend op die afbrokkeling lanceerde Telenet exact een jaar geleden een eigen datavretersaanbod. Met succes: het aantal mobiele klanten dat maandelijks een factuur in de bus krijgt ('postpaid' in het jargon) stijgt 8 procent naar 2,36 miljoen. Nu komt er een bijkomend initiatief om Netflix, Amazon Prime en binnenkort ook Disney af te houden: een 'Vlaams Netflix', in tandem met VTM-eigenaar DPG Media.

Belofte

Voor 2020 voorspelt Porter een herstel van de rendabiliteit bij een stabiele omzet. De brutobedrijfswinst zou rond 1,4 miljard euro uitkomen. Dat lijkt een stevige toename tegenover de 1,375 miljard in 2019, maar een deel van die groei komt van de overname van De Vijver Media. Exclusief dat effect blijft de stijging beperkt tot 1 procent.

Telenet kreeg in mei groen licht voor de volledige overname van het bedrijf boven de televisiezenders VIER, VIJF en ZES en het productiehuis Woestijnvis. Vorig jaar droeg De Vijver Media (op negen maanden) 23 miljoen euro bij aan Telenets brutobedrijfswinst.

Netto zag de telecomgroep haar winst in 2019 6 procent zakken naar 234,6 miljoen euro of 2,13 euro per aandeel. De vrije kasstroom daalde van 422 naar 391 miljoen euro of 3,41 euro per aandeel. Porter beloofde eerder al '50 à 70 procent' van die kasstroom als regulier dividend naar de aandeelhouder te laten vloeien, om van Telenet een rendementsaandeel - erg begeerd bij beleggers in nulrentende tijden - te maken.

Die belofte houdt de CEO: het dividend beloopt 1,87 bruto per aandeel - iets kariger dan de 1,97 euro die analisten hadden verwacht. Goed voor een totale uitkering van 206 miljoen euro, of 53 procent van de vrije kasstroom. Dat is aan de onderkant van de beloofde 50-70 procent, reageerden analisten teleurgesteld.

Al gaven ze toe dat Telenet met de bijkomende inkoop van eigen aandelen voor 55 miljoen euro in totaal 67 procent van zijn cash naar de aandeelhouders laat vloeien. 'Investeerders hadden op een minder 'discretionaire' invulling gehoopt', zegt ING-analist David Vagman.

Degroof Petercam ziet de komende jaren voldoende ruimte voor een groei van het dividend. Bij de huidige beurskoers (42 euro) is die coupon goed voor 4,5 procent rendement.

In december keerde Telenet al een voorschot uit van 57 cent, zodat het slotdividend 1,30 euro beloopt.