Telenet biedt op Brusselse kabelaar Brutélé

Telenet heeft een niet-bindend overnamebod op tafel gelegd bij de raad van bestuur van Brutélé, dat in Brussel opereert onder de merknaam VOO.

Dat vernam de redactie. Telenet bevestigde intussen dat het een overname van Brutélé poogt te forceren, maar wil geen details lossen over de biedprijs en de timing van een eventuele deal. Specialisten waardeerden het bedrijf eerder al op zo’n 300 miljoen euro. Bij Brutélé wou niemand reageren op onze informatie.

Met de toenadering hoopt Telenet de hele Brusselse kabelinfrastructuur onder zijn hoede te krijgen. In december betaalde het al 400 miljoen euro om SFR Belux over te nemen van de Franse telecomgroep Altice, die haar ambities in België terugschroefde.

Met SFR Belux sloeg John Porter, de topman van Telenet, zijn slag. Telenet zette niet enkel zijn eerste passen in Wallonië - in Henegouwse gemeenten als Chimay - , maar kreeg dankzij de deal ook voet aan de grond in 13 van de 19 Brusselse gemeenten. Alles samen goed voor 90.000 extra klanten.

Extra wapen

Porter zei toen al dat dat niet het einde van de expansie zou zijn en dat hij ‘natuurlijk’ geïnteresseerd was in de rest van de Brusselse markt. Met Brutélé zou Telenet de overige zes Brusselse gemeenten onder zijn hoede krijgen en een volledige dekking in Brussel hebben. Een extra wapen in de strijd met Proximus, dat heel België bestrijkt met zowel een vast als een mobiel netwerk.

125 miljoen Brutélé haalde in 2016 ruim 125 miljoen euro omzet.

Sinds Telenet de mobiele operator BASE - met een nationale dekking - in handen heeft, houdt het steek kabelinfrastructuur buiten Vlaanderen op te kopen om een geïntegreerd productenpakket te kunnen aanbieden aan de consument.

De intercommunale Brutélé werd opgericht in 1968 uit de Regie Elektriciteit van Elsene en breidde haar macht geleidelijk uit. Momenteel verenigt Brutélé 24 Waalse gemeenten en 6 Brusselse gemeenten (Elsene, Evere, Oudergem, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe en Ukkel). Het bedrijf opereert er onder de naam VOO, beschikt over meer dan 5.000 kilometer kabel in de grond en biedt kabeltelevisie, internet en vaste telefonie aan.

Brutélé haalde in 2016 ruim 125 miljoen euro omzet en 8,3 miljoen euro nettowinst. Gegevens over het voorbije boekjaar zijn nog niet beschikbaar.

Wat nu met Nethys?

De overnamepoging zet ook de recente berichten over de interesse van Orange Belgium en Telenet in de kabelactiviteiten van de Luikse intercommunale Nethys in een nieuw daglicht. Nethys baat het kabelnetwerk van VOO uit in een veel groter gebied dan Brutélé. Telenet toonde zich - na de demarche van Orange Belgium - bereid 1 à 1,3 miljard euro te betalen en daarbovenop 300 miljoen euro te investeren in het netwerk en in content.