Telenet breidt sociaal internetproject uit

Telenet hoopte vorig jaar om via het profproject 'Essential Internet' 10.000 gezinnen aan internet te helpen met een klein toestel dat het mobiele telefoniesignaal (4G) omzet in een wifiverbinding. Op die manier kunnen kwetsbare gezinnen voor 5 euro het internet op.

Die uitrol verliep moeilijker dan gedacht. 'Op dit moment maken iets meer dan een honderdtal gezinnen gebruik van de dienst', zegt Ineke Rampart, directeur corporate affairs bij Telenet. Gebruikers geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van het internet. 'Vooral het feit dat het om een vast bedrag van 5 euro per maand gaat, is voor mensen die het niet breed hebben van belang.'

Telenet zegt dat het veel geleerd heeft uit het proefproject en wil nu een stap verder gaan. Ten eerste komt er naast het abonnement van 5 euro per maand ook een aanbod van 10 euro per maand. 'Zeker voor jonge gezinnen was 20 giga­byte (GB) per maand en een downloadsnelheid van 5 megabit per seconde te weinig', zegt An Caluwaerts, executive vice president people, brand & corporate affairs. Het pakket van 5 euro wordt opgetrokken naar een datavolume van 50 gigabyte, voor 10 euro krijgen gezinnen 150 gigabyte.