Telenet-eigenaar ziet loon stijgen naar 33 miljoen dollar

Mike Fries, de CEO van de Amerikaanse kabelgroep Liberty Global, is opnieuw een van de bestbetaalde CEO's ter wereld.

Telenet wordt gecontroleerd door de beursgenoteerde groep Liberty Global van de Amerikaanse miljardair John Malone. Bij Liberty is het echter Mike Fries die al sinds jaar en dag CEO is.

Voor 2018 kan Fries rekenen op een totaal loonpakket van 33 miljoen dollar. Dat bestaat voor een groot stuk uit aandelenopties. Een deel van zijn vergoeding is gebaseerd op de cashflow van de kabelgroep.

Maar vrijdag bleek dat dat een maat voor niets is. Fries' loonpakket kreeg de steun van zo'n 76 procent van de aandeelhouders, met dank aan onder meer Malone.

In 2017 kreeg de man nog een pak minder, met name 17 miljoen dollar. Zijn vergoeding werd toen verlaagd na protest. In 2014 incasseerde hij zelfs 112 miljoen dollar. Fries geldt al jaren als een van de bestbetaalde CEO's ter wereld.