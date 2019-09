Telenet grijpt naast Waalse tegenhanger Voo

Officieel is het nieuws nog niet, maar de deal zou al maanden geleden beklonken zijn. Volgens de krant Le Soir heeft Nethys, een vehikel van de omstreden Luikse intercommunale Enodia (vroeger bekend als Publifin en Tecteo) een meerderheid van 50 procent en één aandeel verkocht in Voo aan de Amerikaanse groep Providence. De deal, die nog onderworpen is aan voorwaarden, zou net voor de verkiezingen in mei gesloten zijn.

Maar Nethys had zijn moederbedrijf Enodia niet over deze deal ingelicht, blijkt uit berichten in de Franstalige media. Dit weekend hebben de raden van bestuur van Nethys en Enodia zich daarom over de deal gebogen.

Voor het beursgenoteerde Telenetis de operatie slecht nieuws. De kabelaar is al jaren geïnteresseerd in Voo, dat een perfecte geografische aanvulling is voor zijn netwerk in Vlaanderen. CEO John Porter liet vorig jaar verstaan dat hij bereid is tot 1,3 miljard euro op tafel te leggen voor Voo. Ook de mobiele operator Orange Belgiumwas geïnteresseerd.

Nu blijkt dat de Amerikaanse investeringsgroep Providence, die al actief is in de Europese telecomsector, de buit binnen heeft. Het nieuws is waarschijnlijk de reden waarom Proximus en Telenet tot de grootste dalers in de Bel20 behoren.

Concurrent

ING-analist David Vagman schat de implicaties op de Belgische telecombedrijven negatief in. 'België krijgt in feite een nieuwe telecomspeler die nog niet over een mobiel netwerk beschikt en die mogelijk interesse heeft om de vierde speler te worden in mobiel', zegt Vagman. 'De telecomregulator BIPT zal tevreden zijn met een outsider als Providence, in plaats van een overname door Telenet of Orange Belgium.'

Providence is in Europa aandeelhouder van de Spaanse telecompgroep MásMóvil en Bite, een grote mobiele operator in de Baltische landen. De investeerder heeft er al tal van deals in de telecomsector opzitten en was onder andere eigenaar van de kabelaars Kabel Deutschland, Casema in Nederland en Ono in Spanje.