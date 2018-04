Telenet heeft 1,3 miljard euro veil voor VOO

VOO staat niet te koop. Maar dat belet Telenet niet om het Waalse telecombedrijf een wortel van 1,3 miljard euro voor te houden. En daarbovenop 300 miljoen euro aan investeringen én een politieke adviesraad.

‘Telenet is voor VOO de best mogelijke partner’, zegt Telenet-topman John Porter in een interview met L’Echo. Hij reageert daarmee op de aangewakkerde overnamespeculatie rond het Waalse telecommerk.

Eind vorige maand stuurde Orange Belgium een brief naar de top van VOO waarin de mobiele operator duidelijk maakte het kabelbedrijf te willen overnemen. Orange anticipeerde op de strategische denkoefening over VOO bij Nethys. De Luikse intercommunale is samen met haar Brusselse tegenhanger Brutélé eigenaar van de Waalse telecomspeler. Nethys koos uiteindelijk voor het status quo en liet vorige week weten dat het VOO niet verkoopt.

Ook Telenet maakte zijn overname-interesse onlangs bekend in een gesprek met het bestuur van VOO, stelt Porter. De topman maakte de Walen duidelijk dat Telenet over de beste kaarten beschikt. ‘We hebben het beste netwerk van Vlaanderen, en Europees staan we in de top drie.’

Franstalige content

Met die toptechnologie wil de topman Wallonië vooruit helpen, door het netwerk naar het Vlaamse niveau te tillen en de Waalse gezinnen uit te rusten met snellere modems en decoders. Porter is ook bereid geld te pompen in Franstalige content. Aan Vlaamse kant leverde dat tv-series als ‘De dag’ en ‘Chaussée d’Amour’ op.

Voor die investeringen in content en infrastructuur zou Telenet 300 miljoen euro uittrekken, zegt Porter. Dat bedrag komt boven op de 1 à 1,3 miljard euro die hij veil heeft om VOO van Nethys te kopen.

Dat is voor alle duidelijkheid zonder het veel kleinere belang van Brutélé (geraamd op 300 miljoen euro), dat VOO verdeelt in een derde van Brussel. De twee andere derden bedient Telenet sinds het onlangs SFR BeLux (Coditel) overnam.

Andere opties

Een overname is Telenets eerste keuze. Maar ook andere opties liggen op tafel. Leasing van het Waalse netwerk is er een van, zoals Telenet ook in bijna een derde van Vlaanderen - vooral in Antwerpen en Limburg - doet omdat vier intercommunales weigerden hun kabelnetwerk aan Telenet te verkopen.

Een politieke adviesraad is in Wallonië een gebruikelijke manier om zaken te doen, en dat respecteren we. John Porter Topman Telenet

Welke optie er ook uit de bus komt, Porter overweegt een adviesraad op te richten. Op die manier zou de Waalse politiek na een verkoop haar zeg in het bestuur van het Waalse telecombedrijf behouden. ‘Dat is in het zuiden van het land een gebruikelijke manier om zaken te doen, en dat respecteren we.’

Voeling met politiek

Het is een opvallende belofte, aangezien Telenet vorige zomer in Vlaanderen eenzelfde adviesraad ontbond na heisa over de vergoedingen die de politici kregen. De Vlaamse adviesraad ontstond in 2007 om de voeling met de politiek te behouden, nadat de intercommunales hun meerderheidsbelang in het bedrijf hadden verkocht en de politici uit de raad van bestuur waren verdwenen.