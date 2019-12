Telenet hertekent zijn organisatie

De telecomoperator Telenet houdt zijn organisatie grondig tegen het licht. Het voegt een reeks topfuncties samen en wendbaar werken wordt voor 40 procent van het personeel de norm.

Telenet is in alle stilte begonnen met een hertekening van zijn organisatie, vernam De Tijd. Het bedrijf bevestigt de plannen, maar beklemtoont dat het geen banen schrapt.

Vanaf de lente zal tot 40 procent van het Telenet-personeel in zelfsturende teams moeten gaan werken. Met het ‘agile’ of wendbaar werken volgt Telenet het voorbeeld van ING België. De omslag in de manier van werken hangt samen met een shift in de activiteiten. Telenet levert meer dan alleen een internet-, tv-, of telefoonverbinding, het biedt ook steeds meer digitale diensten aan.

Daarom moet het sneller kunnen schakelen. ‘We zijn steeds meer gedreven door software en digitale dienstverlening’, zegt Ann Caluwaerts, chief corporate affairs. ‘De eisen van klanten veranderen snel. Autonome teams bepalen zelf hun prioriteiten en de tijd die ze daarvoor nodig hebben. Proefprojecten leren dat werknemers daardoor meer betrokken zijn en ze sneller opleveren.’

Ingrijpend

Voor Telenet is de oefening ingrijpend. Klassieke afdelingsstructuren die nog dateren uit de tijd dat de intercommunales mee aan de knoppen zaten, verdwijnen. Een van de triggers was de overname van de meer concurrentieel georganiseerde mobiele operator BASE in 2016.

De uittekening van de volledige structuur is nog in volle gang. Bronnen vertrouwd met het dossier zeggen dat de operatie voor 80 à 90 procent rond is en dat de laatste details nog voor het einde van het jaar afgeklopt moeten worden. De hele structuur wordt in de lente pas operationeel.

Telenet is wel al rond met een complete hervorming van zijn bovenste managementlagen. Het directiecomité kwam in september als eerste aan de beurt. Ook dat moet wendbaarder en meer als een team opereren. Zo moet het sneller kunnen inspelen op nieuwe trends. Het directiecomité gaat daarvoor op dieet. Hr-baas Claudia Poels en bedrijfsjurist Luc Machtelinckx verlaten het comité en geven hun taken door aan Caluwaerts. In de hele organisatie worden de bevoegdheden hertekend.

Nervositeit

Telenet zet ook het mes in het aantal managers die rechtstreeks aan het directiecomité rapporteren. Hun aantal zakt van 64 naar 48. Telenet bestrijdt in een reactie fel dat de rest ‘in rang zakt’.

Toch leidt het thema tot de nodige nervositeit op de vloer. Het samenvoegen van functies betekende dat sommige managers opnieuw moesten solliciteren voor een leidinggevende functie. Bronnen geven aan dat dat wijdverspreid was. Telenet stelt dat dat alleen het geval was als mensen wilden gaan voor een nieuwe, samengevoegde functie.

Ook bij het personeel is onrust. Bij de bonden leeft de vrees dat Telenet de oefening gaat gebruiken om toch te beknibbelen. Het bedrijf werft vanaf deze zomer tot de lente maar ‘selectief’ aan en geeft daarbij de voorrang aan interne mobiliteit, communiceerde het intern.

Tegelijk houden de bonden er rekening mee dat vooral oudere werknemers de stap naar de nieuwe organisatievorm niet willen maken. ‘Er zijn hier mensen die al twintig of dertig jaar functioneren in de huidige structuren. Zij zullen de nodige flexibiliteit moeten tonen om over te stappen naar de nieuwe organisatievorm’, klinkt het.