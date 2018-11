Telenet in één ruk van koop- naar verkooplijst

Het beurshuis Bank of America Merrill Lynch ziet geen 'easy wins' tijdens het overgangsjaar 2019. De kabelgroep houdt begin december een investeerdersdag in Londen.

David Wright, analist bij Bank of America Merrill Lynch, is niet mals voor de kabelgroep .

Na het teleurstellende derde kwartaal gaat zijn advies van 'kopen' in één beweging naar 'verkopen'. Wrights nieuwe koersdoel 39,4 euro ligt flink onder het gemiddelde van 51,81 euro.

'Overgangsjaar'

Wright verwacht ook druk op het aandeel van de aanhoudende berichten over de intrede van een vierde mobiele speler in België. Het Franse Iliad wordt daar het vaakst genoemd.

Mobiele strategie

Zelfs als Telenet een nieuw dividendbeleid zou aankondigen - bijvoorbeeld op de investeerdersdag in Londen op 5 december - zijn er volgens de analist binnen de Europese telcowereld betere keuzes te maken, met name operatoren waar de resultaten minder onder druk staan.

Wright hoopt dat Telenet in Londen uitpakt met een nieuwe mobiele strategie en maatregelen om de groei en de marges nieuw leven in te blazen. 'Easy wins' zitten er volgens de analist echter niet in.