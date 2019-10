Telenet keert interimdividend uit

Telenet trekt 63,2 miljoen euro uit voor de betaling van een interimdividend. Dat komt neer op 0,57 euro per aandeel.

Aandeelhouders zullen het bedrag op 9 december op hun rekening gestort krijgen. Volgend jaar in mei volgt dan het slotdividend over het boekjaar 2019.

Hoeveel dat zal worden, is nog onduidelijk. Telenet geeft evenwel enkele richtlijnen mee. Zo zal 50 tot 70 procent van de aangepaste vrije kasstroom in de vorm van dividenden worden uitgekeerd, klinkt het. Indien de evolutie van de schuldgraad het toelaat, kan ook het restant van de vrije aangepaste kasstroom dienen voor onder andere dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Voorts heeft Telenet beslist 1,2 miljoen eigen aandelen te vernietigen.