Telenet kiest Ericsson en Nokia als leveranciers 5G-netwerk

De telecomoperator Telenet kiest voor Ericsson en Nokia om haar te beleveren voor de uitrol van het supersnel mobiel internet 5G.

Na Proximus en Orange Belgium hakt nu ook Telenet de knoop door wie de uitverkoren leverancier is voor de uitrol van het 5G-netwerk, en de modernisering van de technologie voor de vorige generaties 2G, 3G en 4G. Die keuze was niet onschuldig, want de Veiligheidsraad sommeerde telecomoperatoren vorig jaar 'hoogrisicoleveranciers' uit de kern van het netwerk te weren. Voor de goede verstaander: dat zijn Chinese bedrijven, zoals Huawei en ZTE.

Nu blijkt dat Telenet voor de RAN-technologie (radio acces network) kiest voor het Zweedse Ericsson, dat het mobiele netwerk van Telenet exploiteert. Die RAN-technologie bestaat onder meer uit de antennes. Het verzorgt de dekking en legt de verbinding tussen het toestel van de gebruiker en de kern van het netwerk.

Ericsson zal de apparatuur op de antennemasten vervangen met nieuwere, hoogwaardige en performante hard- en software. Telenet

Trump

'Het huidige mobiele netwerk zal in de loop van de komende jaren gradueel getransformeerd worden met de apparatuur van de nieuwe partners, afgestemd op de beschikbaarheid van de 5G-frequenties', zegt Telenet in een persbericht. Ericsson mag zowel Telenets RAN-technologie voor 2G, 3G en 4G moderniseren, als de RAN-technologie voor de uitrol van 5G leveren. Een upgrade naar 5G is onmogelijk zonder modernisering van de vorige generaties.

'Ericsson zal de apparatuur op de antennemasten vervangen met nieuwere, hoogwaardige en performante hard- en software', zegt Telenet. Het bedrijf zal Telenet 'de nodige oplossingen' bieden voor alle toekomstige 5G-evoluties.

Ericsson had de voorbije jaren al een beperkt contract met Telenet voor de uitbating van het 5G-netwerk. De uitbreiding, met ook effectief het leveren van apparatuur, is een opsteker voor de Zweden. Ericsson had nog geen marktaandeel in het leveren van netwerkapparatuur. Het mag een bedankje sturen naar voormalig Amerikaans president Donald Trump. Die voerde vooral tegen Huawei een strijd, wat het bedrijf in vele Europese landen uit de race naar het netwerk drong.

Google Cloud

Voor de technologie in de kern van het netwerk kiest Telenet voor het Finse Nokia. 'De apparatuur van Nokia zal de volgende generatie mobiele technologie ten volle ondersteunen, met de bijbehorende voordelen als ultrasnelle responstijden voor kritieke toepassingen en gereserveerde capaciteit voor specifieke diensten.'

Bij Proximus was het omgekeerd. Daar nam Ericsson de kernapparatuur voor zijn rekening, en Nokia de masten met de antennes. Ook Orange Belgium koos voor Ericsson in de kern en Nokia voor de masten met antennes. Beide bedrijven hebben een joint venture rond 5G.

Samen met Nokia zal Telenet gebruikmaken van Google Cloud in de datacenters van Telenet. 'Anthos, een hybride platform van Google Cloud, laat operatoren toe de Nokia-kernapparatuur en andere toepassingen die vroeger via fysieke hardware in het netwerk geplaatst werden te laten verlopen via de cloud. Daardoor kunnen operatoren veel sneller innoveren en inspelen op de behoeftes van de markt.'

Katalysator