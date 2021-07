Telenet knoopt weer aan met groei

Het altijd lijvige kwartaalrapport van Telenet laat in een eerste lezing vermoeden dat de marktleider op de Vlaamse telecommunicatiemarkt erin geslaagd is weer duidelijk met groei aan te knopen. De omzet steeg deze lente met 4 procent, naar 642 miljoen euro.

Daarbij hoort in tweede lezing wel een kanttekening: het tweede kwartaal van 2020 werd bij de start van de pandemie getekend door de lockdown. Met dus de sluiting van winkels en een stilgevallen (door)verkoop van mobieltjes in de Telenet-winkels. Die verkoop van 'hardware' levert weliswaar veel omzet, maar weinig winst op.

Porter handhaaft de omzichtige prognose voor heel 2021: een bescheiden groei van zowel de omzet als de ebitda over het boekjaar. De reden is de evenwichtsoefening die Telenet in 2021 moet doen: de klant die geen boodschap meer heeft aan dure (en lucratieve) bundels charmeren met het datavretersaanbod ONE, zonder dat die 'ontbundeling' een exodus wordt.