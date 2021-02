Telenet krijgt door pandemie tik in 'restcategorie'

Het coronajaar liet zich bij Telenet vooral voelen door een lagere verkoop van smartphones, ineengestuikt roamingverkeer en tegenvallende reclamecijfers bij tv-dochter SBS.

Telenet geeft ditmaal twee interpretaties mee aan de lezer van zijn jaarrapport: ééntje met zijn worstelende 'restcategorie', en ééntje zonder. Mét gaat de 'rebased' omzet - die het effect van eventuele overnames wegfiltert - er 1,9 procent op achteruit. Zonder blijft die ongeveer stabiel (+0,4 procent). De motor van Telenet bleef in het coronajaar dus draaien, maar enkele nevenactiviteiten ontsieren het beeld.

Die nevenactiviteiten zijn onder meer de inkomsten die Telenet puurt uit de roaming die het bezoekende reizigers kan aanrekenen, de advertentie-inkomsten van tv-dochter SBS (het huis boven Play Vier) en de verkoop van smartphones. Het is duidelijk dat de pandemie op al die activiteiten een impact had. Zonder reizen geen roaming, adverteerders hielden zeker in de eerste pandemiemaanden de vinger op de knip en tijdens de verschillende lockdowns bleven bij de Telenet-winkels de deuren dicht.

De impact in de cijfers? Roaming en het doorzetten van ander verkeer: -19 procent. Advertentie- en andere inkomsten bij SBS: -14 procent. De verkoop van smartphones: -14 procent. Er is wel verbetering op komst in de divisie. In het vierde kwartaal bedroeg de terugval er nog 'maar' acht procent, terwijl dat over het hele jaar elf procent was. De restcategorie even buiten beschouwing gelaten was er in het vierde kwartaal zelfs groei bij Telenet: +1 procent jaar-op-jaar. De activiteiten voor bedrijven laten zich in positieve zin opmerken, met een groei van 11 procent.

-11 procent restcategorie De restcategorie boerde er in 2020 11 procent op achteruit.

Operationeel wist Telenet zich staande te houden in de klassieke strijd met Proximus en Orange Belgium. Het was uitkijken naar de cijfers van het aantal internetklanten van Telenet. Orange Belgium lanceerde eind oktober een aanbieding met alleen internet, zonder de andere aspecten van een klassieke 'bundel' (digitale tv of mobiel internet). Maar dat lijkt Telenet niet te deren. Het bedrijf voegde in het vierde kwartaal zelf 10.500 breedbandklanten toe. Daarmee gaat het vlot over de lat van analisten (7.852)