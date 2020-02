Telenet krijgt helft van Luxemburgse kabel in handen

De Vlaamse groep Telenet hergroepeert zijn kabelbelangen in het Groothertogdom, waar het de helft min één aandeel in handen krijgt van het kabelbedrijf Eltrona.

Telenet is sinds 2017 in Luxemburg actief via zijn dochterbedrijf SFR-Coditel. Eltrona, de andere grote kabelspeler in het Groothertogdom, neemt nu via een fusie de activiteiten van SFR-Coditel over en geeft in ruil een pakket aandelen aan Telenet.

Ook neemt Telenet het belang over van 34 procent dat de groep Post Luxembourg heeft in Eltrona. Telenet komt zo aan een belang van 50 procent min één aandeel van de Luxemburgse kabelgroep.

Het merk SFR in Luxemburg zal ten laatste einde juni plaatsmaken voor het merk Eltrona. Er komt op termijn één pakket van telecomdiensten dat in het hele land wordt aangeboden. De volledige operatie zal naar verwachting de komende weken worden afgerond zodat de joint venture begin april van start kan gaan, aldus Telenet.

Dynamische telecommarkt

Met de Luxemburgse krachtenbundeling zet Telenet een nieuwe stap in de afwikkeling van zijn overname van de kabelgroep SFR Belux, eind 2016. De Mechelse groep betaalde toen 400 miljoen voor het bedrijf, dat vooral interessant was omwille van de aanwezigheid in een dozijn Brusselse gemeenten. Maar met SFR kreeg Telenet er toen ook kabelbelangen bij in de regio rond het Waalse Chimay en in het Groothertogdom Luxemburg.