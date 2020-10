Telenet krijgt lof voor sociaal internetproject

Telenet biedt 10.000 kansarme gezinnen internet aan voor 5 euro per maand. Een pr-stunt of dient de telecomgroep echt een nobel doel? ‘De lockdown heeft iedereen wakker geschud.’

De telecombedrijven lieten zich tijdens de lockdown - net als veel andere bedrijven - niet onbetuigd met steuninitiatieven. Ze gaven hun klanten extra mobiele data en doneerden mondmaskers, laptops, tablets en smartphones aan woon-zorgcentra en ziekenhuizen. Het contactcenter voor manuele contactopsporing krijgt een korting op zijn belrekening.

Proximus en Telenet maakten het ook mogelijk gratis te surfen via een van de vele hotspots. Proximus deelde bijna 20.000 log-incodes uit aan scholieren en studenten. Telenet gaf vouchers aan 6.000 mensen met een laag inkomen (minder dan 1.200 euro netto per maand). De actie werd verlengd tot het einde van dit schooljaar.

Telenet steekt nu een tandje bij met een structureel internetaanbod voor 5 euro per maand. Een primeur, erkent een concurrent. Het telecombedrijf levert de kwetsbare gezinnen een klein toestel dat het mobiele telefoniesignaal (4G) omzet in een wifiverbinding. De oplossing wordt in eerste instantie getest bij 700 gezinnen in Brussel en Mechelen. Volgend jaar volgt de uitbreiding naar 10.000 huishoudens.

Niet voor gaming en streaming

Het is geen volwaardige breedbandverbinding zoals de meeste mensen in huis hebben: een datavolume van 20 gigabyte (GB) per maand en een downloadsnelheid van 5 megabit per seconde (Mbps). Telenets commerciële basisinternet, dat 28 euro per maand kost, biedt 150 GB en 100 Mbps.

‘Het aanbod is goed voor basishandelingen: huiswerk, opleidingen, werk zoeken, informatie opzoeken, communiceren, contact houden met administraties. Het volstaat ook om korte video’s te bekijken op schoolplatformen als Bingel en Smartschool, niet voor urenlang videobellen, gaming of streaming’, zegt Ineke Rampart, directeur corporate affairs bij Telenet. De verdeling gebeurt via OCMW’s en sociale organisaties als Deelbaar Mechelen. ‘Zij weten het best welke mensen er nood aan hebben.’

Het is een goede en snelle manier om de digitale kloof aan te pakken. Ilse Mariën Professor Imec-Smit-VUB

Er komt lof uit academische hoek. ‘Het is een goede en snelle manier om de digitale kloof aan te pakken’, zegt professor Ilse Mariën (Imec-Smit-VUB) die al 13 jaar e-inclusie onderzoekt. Zijn 10.000 van de 470.000 kansarme gezinnen die thuis niet over internet beschikken geen druppel op een hete plaat? ‘Het is een lovenswaardige ingreep in afwachting van het Vlaamse relanceplan van 50 miljoen euro om de digitale vaardigheden van de meest kwetsbaren te verbeteren. In de pijplijn zit ook de herziening van het sociale telecomtarief, maar dat kost veel meer tijd.’

De lockdown heeft iedereen wakker geschud, zegt professor Mariën. ‘Na ruim tien jaar hoef ik bedrijven niet meer te overtuigen van het probleem. Er komen er nog met soortgelijke projecten, denk maar aan de banken.’

Champions league voor duurzaam ondernemen

Telenet bevestigt met zijn initiatief zijn voortrekkersrol in maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de mediasector staat de telecomspeler al zeven jaar bovenaan in de Dow Jones Sustainability World Index, de champions league duurzaam ondernemen voor beursgenoteerde bedrijven. De vermogensbeheerder Robeco beloonde Telenets duurzaamheid vorig jaar met een gouden award.