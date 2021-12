Telenet lanceert 5G-abonnementen

Na Proximus begint nu ook Telenet aan de uitrol van zijn 5G-netwerk. In de regio's rond Leuven, Antwerpen en de kust zullen particulieren met een ONE- of ONEup-bundel en bedrijfsklanten met KLIK, King of Kong Business tot vijf keer sneller kunnen surfen. Telenet rekent geen meerkosten aan. Het spreekt voor zich dat een smartphone die klaar is voor 5G-technologie nodig is.