Telenet lanceert basisinternet voor kwetsbare gezinnen

Het telecombedrijf wil de digitale kloof verkleinen door 10.000 huishoudens van goedkoop internet te voorzien.

Bijna een op de drie huishoudens met lage inkomens beschikt niet over een internetverbinding, blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting. Het betekent dat in ons land 650.000 gezinnen thuis niet over internet beschikken.

De coronacrisis en de lockdown herinnerden ons aan die digitale kloof met de vaststelling dat niet alle kinderen thuis in staat zijn om online les te volgen.

Telecombedrijf Telenet reageerde in maart met het verdelen van logincodes aan kansarme gezinnen met kinderen om gratis te surfen via een van de 1,5 miljoen wifi-hotspots. Meer dan 6.000 gezinnen uit Vlaanderen en Brussel maakten gebruik van de codes die werden verdeeld via scholen, OCMW's en sociale organisaties.

Telenet stelt vast dat het aantal aanvragen voor logincodes weer in lift zit sinds de start van het nieuwe schooljaar. Het verlengt daarom het programma tot midden volgend jaar.

5 euro per maand

En om kansarme gezinnen ook thuis - in plaats van bij een hotspot - internettoegang te geven lanceert het telecombedrijf in december basisinternet tegen 5 euro per maand. De toegang wordt voorzien via een klein toestel dat het mobiele telefoniesignaal (4G) omzet in een wifi-verbinding.

De oplossing wordt getest bij 700 gezinnen in Mechelen en Brussel. Volgend jaar volgt de uitbreiding naar 10.000 huishoudens.