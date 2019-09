Telenet lanceert internet en tv zonder kabel

De Mechelse telecomoperator Telenet heeft in alle stilte het nieuwe merk ‘Tadaam’ gelanceerd. Het aanbod bestaat uit internet en televisie via het mobiele netwerk.

Gaat Telenet zijn eigen kabel ‘doorknippen’? Dat is de indruk die je krijgt bij het bekijken van de homepage van Tadaam. Het merk komt uit de koker van ‘een groep Telenet-ingenieurs met een groot en eenvoudig idee: zowel je huis als je televisie verbinden via het mobiele netwerk’, zo staat er te lezen. Het enige dat je nodig hebt, is een stopcontact.