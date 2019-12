Telenet maakt modem veiliger voor 4,99 euro per maand

Telenet zal voortaan tegen betaling beveiligingssoftware op de Telenet-modem zetten om slimme toestellen in huis te beschermen tegen hackers.

Het telecombedrijf Telenet gaat daarvoor in zee met het Israëlische bedrijf Securing SAM. Het nieuwe beveiligingspakket kost 4,99 euro per maand.

Steeds meer mensen hebben slimme toestellen in huis, zoals thermostaten, camera's en babyfoons. Van sommige toestellen, vaak de goedkoopste, laat de beveiliging volgens specialisten te wensen over. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die spullen vatbaar zijn voor hacking. Om klanten daartegen te beschermen, biedt Telenet voortaan software aan die het installeert op zijn eigen modems.

Firewall

Bedreigingen worden daarbij via een zogenaamde dynamische firewall aan de bron tegengehouden. Eenmaal geactiveerd op de modem, kan de Telenet-klant zijn netwerk en verbonden toestellen ook beheren en monitoren via een speciale app. De oplossing werd ontwikkeld door de Israëlische start-up Securing SAM, die nog maar sinds 2016 bestaat en opgericht werd door vroegere cybersecurityspecialisten van het Israëlische leger.

Telenet is de eerste die de oplossing uitrolt binnen de Liberty-groep waartoe het behoort. Telenet heeft de monitoring al getest bij 76 gezinnen en stelde daarbij vast dat er gemiddeld vijf tot zes 'port scans' per maand per klant gebeuren. 'Dat wil zeggen dat er vijf à zes keer per maand een inbreker passeert om te kijken wat er openstaat', zegt Bart Van den Branden, beveiligingsexpert bij Telenet.

70.000 klanten

In het Safespot-pakket zit daarnaast nog een klassiek antiviruspakket van het Roemeense Bitdefender. Daarmee kan de Telenet-klant al zijn toestellen beveiligen. Telenet bood eerder al een 'security pack' aan voor ongeveer dezelfde prijs, maar daar zat enkel antivirussoftware van F-Secure in. Klanten die dat pakket hebben, kunnen kiezen of ze dat behouden of overstappen. Het gaat om zowat 70.000 klanten.