Telenet-moeder zet Belgische zendmasten te koop

Liberty Global, het moederbedrijf boven Telenet, heeft Goldman Sachs in de arm genomen om zijn Belgische zendmasten te gelde te maken. Dat schrijft Bloomberg en wordt door meerdere bronnen aan De Tijd bevestigd.

Het proces zit nog in een pril stadium. De deal zou betrekking hebben op ongeveer 3.000 zendmasten. Telenet is in ons land de eigenaar van de mobilofoonspeler Base.

Bloomberg schuift een mogelijke verkoopprijs van 600 miljoen euro naar voren, maar sommigen zetten vraagtekens achter dat bedrag. In april schatte de zakenbank Berenberg dat de zendmastenportefeuille van Telenet ongeveer 525 miljoen euro waard is. Het dossier zou zowel private-equityfondsen als infrastructuurspelers kunnen aantrekken.

Beleggers lopen in hun zoektocht naar rendement storm voor zendmasten, die telecomoperatoren maar al te graag te gelde maken. Zo bracht het Britse Vodafone zijn zendmasten, 82.000 in tien landen, in maart als een aparte divisie naar de beurs van Frankfurt. Het Franse Orange splitste in februari 25.500 sites in Frankrijk en Spanje af in het onafhankelijke TOTEM.

Dat zendmasten een verborgen goudmijn zijn voor mobiele operatoren, komt omdat grote beleggers in tijden van nulrente op zoek zijn naar bronnen van vast rendement. Infrastructuur die op lange termijn kan verghuurd worden, zoals zendmasten, vormt zo'n bron van rendement.

Bovendien heeft het afsplitsen van zendmasten ook veel voordelen voor de operatoren zelf. Ze kunnen in één keer cashen op de waarde van de masten en het onderhoud ervan overlaten aan een meer gespecialiseerde partij. Alleen de eigenlijke antennes en andere ‘kritische’ infrastructuur houden ze zelf in handen.

Ons land bleef tot nu toe min of meer afgeschermd van de 'mastenhype' die elders in Europa woedt. Dat heeft veel te maken met een specifieke Belgische situatie: de drie operatoren (Proximus, Orange en Telenet) worden door de overheid verplicht om hun sites met elkaar te delen. Dat maakt dat ze minder kapitaal moeten vastzetten in de masten, maar ook dat het wat complexer wordt om de infrastructuur te verkopen.