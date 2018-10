Telenet ontslaat merendeel personeel bij Brussels Coditel

De Brusselse kabelmaatschappij Coditel, sinds vorig jaar in handen van Telenet, ontslaat 40 van de 49 personeelsleden.

Coditel belandde vorig jaar in handen van Telenet . Die besliste aanvankelijk dat Coditel onafhankelijk kon blijven werken, met SFR als merk. Geleidelijk aan zijn klanten van Coditel echter aangemoedigd om naar Telenet over te stappen. Een van de redenen is dat het merk SFR maar beperkte tijd mocht worden gebruikt.