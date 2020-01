Telenet pompt 4 miljoen euro in opleidingen

Het kabel- en televisiebedrijf neemt de universiteiten KU Leuven, VUB en ULB en de programmeerschool BeCode in de arm om de digitale skills van zijn medewerkers op peil te houden. 'Het is essentieel om talent te behouden, te ontwikkelen en aan te trekken.'

Ons land kampt door de alomtegenwoordige digitalisering van bedrijven al jaren met een nijpend tekort aan technologische profielen. Vorig jaar stonden ruim 18.000 ICT-vacatures open. De technologiefederatie Agoria verwacht dat tegen 2030 een op de tien vacatures of liefst 584.000 jobs niet ingevuld raken door het tekort aan werknemers met digitale skills.

Omdat het aantal afgestudeerden in technologische en technische richtingen lang niet kan voldoen aan de vraag naar dergelijke profielen leiden almaar meer bedrijven zelf hun nieuwe krachten op. Ze richten een school of academie op en stomen software-ontwikkelaars, dataspecialisten en technici klaar. Dat is het geval bij de Limburgse ICT-groep Cegeka en Imec, de Leuvense wereldautoriteit in nano-elektronica en digitale technologie.

Miljoeneninvestering

Telenet slaat nu dezelfde weg in. Het investeert de komende vijf jaar 4 miljoen euro in zijn Academy for Digital & Data Talent. De opleidingen worden gegeven door de universiteiten KU Leuven, VUB en ULB en de (gratis) programmeerschool BeCode.

De academie past in het bredere verhaal om Telenet en zijn 3.300 medewerkers wendbaarder te maken. Het bedrijf is volop bezig zijn organisatie te hertekenen. Klassieke afdelingsstructuren gaan op de schop. Vanaf de lente zal tot 40 procent van het personeel in zelfsturende teams moeten werken. 'We zijn almaar meer gedreven door software en digitale dienstverlening. De eisen van klanten veranderen snel. Autonome teams bepalen zelf hun prioriteiten en de tijd die ze daarvoor nodig hebben. Proefprojecten leren dat werknemers daardoor meer betrokken zijn en sneller opleveren', zei Ann Caluwaerts, directeur corporate affairs, daar eerder over.

Wat doet het kabel- en televisiebedrijf vandaag als het voor een project te weinig techprofielen vindt? Caluwaerts: 'Dan halen we consultants aan boord. Tegen onze wil, want om een digitale transformatie succesvol te maken moeten de digitale kennis en technische vaardigheden intern aanwezig zijn.'

Leren programmeren

Daarom heeft Telenet samen met de universiteiten meer dan 100 thema's geselecteerd voor trainingen rond internet of things, artificiële intelligentie (AI), data-analyse, cybersecurity en cloudoplossingen. Het programma richt zich in eerste instantie op ruim 200 IT'ers, ingenieurs en dataspecialisten van het telecombedrijf. De Telenet Academie wordt op gang getrokken met een VUB-opleiding AI en een training in de programmeertaal Python door BeCode.

BeCode werd in 2017 opgericht - mede met de steun van Telenet en verder ook de VDAB en Orange Belgium - om werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters gratis op te leiden tot webontwikkelaars. In de vijf centra in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi studeerden al 900 mensen af. Daarvan heeft Telenet er een aantal aangetrokken.

Het telecombedrijf trekt BeCode nu ook zijn academie binnen. BeCode-topvrouw Karen Boers: 'Telenet ziet in ons niet alleen een organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook een businesspartner.'

Telenet wil met zijn academie ook nieuw talent aantrekken. Het zal daarvoor stages, meeloopdagen, workshops en hackathons organiseren en gastcolleges geven aan de universiteiten. 'Elk jaar werven we 20 tot 30 dataprofielen aan', zegt Caluwaerts.

Gezamenlijk onderzoek

Last but not least gaan de uniefs en Telenet de krachten bundelen in de research naar innoverende technologie. KU Leuven, Belgiës grootste universiteit met 60.000 studenten en meer dan 1.000 professoren, zal onderzoek doen naar data-analyse, cybersecurity, netwerkbeheer en entertainment. Dankzij data van Telenet kan het onderzoek meteen aan de realiteit gekoppeld worden.

'Dit soort projecten zijn echt belangrijk voor de KU Leuven', zegt vicerector Gerard Govers. 'Wij zetten al decennia in op 'tech transfer'. Wij zien de wereld ook veranderen: digitalisering, data en artificiële intelligentie worden almaar belangrijker. Dit initiatief zal ertoe bijdragen dat wij ons op dat vlak kunnen profileren.'

Talent aantrekken, ontwikkelen en behouden

Govers stelt dat universiteiten het zich niet meer kunnen veroorloven om zich enkel te concentreren op de 18-jarigen. 'In Vlaanderen hebben we alle talent nodig. We moeten inzetten op levenslang leren. Ook mensen die al een lange carrière hebben en zij die geen klassiek onderwijstraject afgelegd hebben, moeten we oppikken.'

Rest de vraag of Telenet-medewerkers hun geluk niet elders zullen beproeven - en profiteren van de war for talent - als ze helemaal mee zijn met de jongste technologieën.