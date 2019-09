Telenet probeert overname VOO te dwarsbomen met bod op Brutélé

Een belangrijke voorwaarde in de overeenkomst is wel dat Brutélé zijn aandelen in VOO eerst moet verkopen aan de Luikse medeaandeelhouder. Lukt dat niet, dan kan Providence de deal afblazen of een forse korting bedingen.

Machinaties

Telenet zegt dinsdag in een schriftelijke verklaring dat het geïnteresseerd blijft in de overname van Brutélé. Die interesse is immers niet nieuw: het Vlaamse bedrijf bracht in april vorig jaar een bod van naar verluidt 330 à 360 miljoen euro uit, maar had daar geen succes mee.