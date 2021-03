Telenet sluit groot callcenter door meer thuiswerk

Het Telenet-personeel mag in de postcoronawereld voor de meerderheid van de werktijd telewerken. Het bedrijf sluit een groot kantoor in Mechelen-Zuid.

Telenet heeft zijn huiswerk rond telewerken na de pandemie af. Het sloot daarover een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) met het personeel. Dat bevestigen zowel de vakbonden als de directie aan De Tijd.

Het personeel van de telecomoperator mag tot maximaal 60 procent van de werktijd vanop afstand werken. 'We vinden vertrouwen belangrijk. Dat tonen we door telewerk toe te laten', zegt hr-baas Kirsten Florentie. 'Maar samenwerken en informeel contact zijn zo belangrijk dat we kiezen voor een basis van 40 procent kantoorwerk.' Telenet baseerde zich voor dat cijfer op een interne bevraging en hr-literatuur.

Voor wie wil telewerken zal de 60-40-verhouding niet per week maar op kwartaalbasis berekend worden. 'Er zijn weinig jobs die elke week dezelfde zijn. Telenet moet zich heel wendbaar kunnen opstellen. Het kan zijn dat je in de ene week vooral innovatief moet zijn en in de andere week eerder moet uitvoeren. Het is dan beter het thuiswerk op kwartaalbasis te bekijken', zegt Florentie. Er zal over telewerk ook altijd een consensus moeten zijn in een team. Telewerk zal wel breder toegankelijk zijn dan precorona, zeggen de bonden. Voor jobs zoals die van callcenteroperatoren lag dat tot nu toe moeilijk.

Europese Unie

Telewerk krijgt bij Telenet een opmerkelijk brede definitie. Wie niet op kantoor werkt, mag in principe aan de slag vanop een 'werkplek in de Europese Unie'. Dat hoeft niet thuis te zijn. Het kan ook van aan de kust of vanuit de Ardennen. Werknemers moeten wel garanderen dat ze werken binnen de normale werktijden en dat ze beschikken over een goed voorziene werkstek. Telenet voorziet een vaste vergoeding per maand voor thuiswerkers om dat laatste mogelijk te maken. 'We passen voor een variabele vergoeding, want geld mag niet de motivatie zijn voor werknemers om al dan niet thuis te werken', zegt Florentie.

Kirsten Florentie Hr-baas Telenet

Het nieuwe beleid geeft Telenet meer ruimte om vrijer aan te werven. 'Pendelen weegt zwaar op mensen. Dit telewerkbeleid laat ons toe talent aan te trekken dat op minder goed ontsloten plaatsen woont', zegt Florentie. Telenet is niet het enige Belgische bedrijf dat, nu de versoepeling van de economie in zicht komt, zijn telewerkbeleid en rekrutering onder de loep legt. Vanaf 1 mei laat ING België zijn 7.000 werknemers toe voor de helft van de tijd van thuis uit te werken. AXA Bank België laat zijn werknemers de volledige keuze op voorwaarde dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Voor het softwarebedrijf Showpad moeten nieuwe rekruten niet noodzakelijk nog in een land met een Showpad-kantoor wonen.

Kantoorruimte

De keuzes van Telenet hebben gevolgen voor de kantoren van de groep. De telecomoperator sluit zijn kantoren in Mechelen-Zuid, vlak bij Technopolis, die het pas eind 2016 opende. Daar huisden een callcenter met 300 à 400 operatoren, een job die nu ook openstaat voor telewerk, en enkele financiële diensten. Telenet plooit zich in Mechelen, waar het drie locaties heeft, meer dan ooit terug op het hoofdkantoor aan het stadion van KV Mechelen. 'Die drie locaties waren nodig als iedereen honderd procent van de tijd aanwezig was', zegt Florentie. 'Dat is niet langer het geval.'

Kirsten Florentie Hr-directeur Telenet

Telenet wil het hoofdkantoor herinrichten, en misschien zelfs uitbreiden, tot een 'ontmoetingsplaats'. De telecomoperator kijkt daarvoor onder meer naar een ander gebruik van de parkings. Een andere optie is het stadion van KV Mechelen. De telecomoperator gebruikt nu al soms ruimtes in het stadion tijdens weekdagen, wanneer het stadion grotendeels leegstaat. Het wil dat opvoeren.