Telenet sneuvelde in het zicht van de VOO-meet

De intercommunale Nethys behoudt een belang van 25 procent plus één aandeel in VOO.

Het heeft niet veel gescheeld of Telenet haalde VOO binnen voor de neus van concurrent Orange. Diens bod op de Waalse kabelaar was - op een waardering van 1,8 miljard euro - slechts enkele tientallen miljoenen hoger dan het voorstel uit Mechelen.

Project Violet - de codenaam voor de verkoop van VOO - is bijna rond. De eigenaar Nethys gaat exclusieve onderhandelingen opstarten om 75 procent (min één aandeel) van de Waalse kabelaar aan Orange Belgium te verkopen. Het bod van Orange waardeert VOO op 1,8 miljard of 9,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van het bedrijf.

Het nummer drie van de Belgische telecom zal met de Waalse kabelaar eindelijk een 'vast' netwerk verwerven dat cruciaal is om een eigen intenetaanbod aan te bieden en klanten lucratieve 'bundels' te verkopen. Telenet bijt opnieuw in het zand in dit strategisch belangrijke duel en wordt een Waalse underdog tegen het duo Orange/Proximus.

Gezien de schulden op de balans van VOO (zo'n 200 miljoen euro) betaalt Orange Belgium ongeveer 1,2 miljard euro voor 75 procent (min één aandeel) in de kabelaar.

Bij de start van Project Violet werden zo'n 50 partijen gecontacteerd door Nethys & co. In de laatste rechte lijn bleven enkel Orange en Telenet over.

Maar het had anders kunnen lopen. Want het bod van Telenet lag amper enkele tientallen miljoenen onder dat van Orange, vernam De Tijd. 'Het was geen fotofinish, maar Telenet eindigde in het wiel van Orange', zegt een bron.

Orange troefde Telenet niet enkel af op de prijs, maar bood ook betere voorwaarden aan. Voor Nethys telde niet alleen de prijs, maar ook het industrieel project en het investeringsplan van de koper, engagementen over de tewerkstelling en tegenover de onderaannemers van VOO. Orange engageerde zich om zwaar te investeren in de Waalse kabelaar.

Gezien VOO een kleine 200 miljoen schulden op de balans heeft, zal de Belgische dochter van de Franse telecomreus (77%) ongeveer 1,2 miljard euro - ofwel driekwart van 1,6 miljard euro - neertellen voor het belang van 75 procent in de Waalse kabelaar. Het zal de overname financieren door een verhoging van de schulden 'met de hulp van Orange'. Orange had BNP Paribas Fortis en Linklaters aan boord als adviseurs.

Soap

Met de verkoop aan Orange komt er (voorlopig) een einde aan de jarenlange soap rond VOO. De kabelaar werd in 2019 al eens verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence, maar die deal werd ongedaan gemaakt. Eerst bleek dat toenmalig Nethys-topman Stéphane Moreau in het geniep op eigen houtje exclusieve gesprekken was begonnen met Providence, waarna hij aan de deur werd gezet door de raad van bestuur. Providence waardeerde VOO toen op 1,07 miljard.

Ook de heronderhandelde deal met Providence - tegen een waardering van 1,2 miljard euro - ging niet door. Orange stapte naar de rechter om de 'ontransparante en discriminerende procedure' aan te klagen, met succes.

Afvalkoers

De intercommunale Nethys gaf begin mei, via zijn adviseurs Rothschild en het advocatenkantoor Cleary Gottlieb, het startschot van de deal via een 'verzoek tot bekendmaking interesse'. Aanvankelijk contacteerde Nethys een 50-tal partijen. Iets meer dan de helft (27) zette de eerste stap in het veilingproces, maar een groot deel viel vervolgens af.

1,8 miljard Voo wordt bij de verkoop op 1,8 miljard euro gewaardeerd. Bij een vorige poging was dat slechts 1,2 miljard.