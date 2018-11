Telenet stuurt lastige Lucerne wandelen

De telecomgroep Telenet gaat niet in op de vraag van zijn activistische aandeelhouder Lucerne om zijn raad van bestuur te laten doorlichten. Lucerne beraadt zich over een reactie.

Er komt nog niet meteen een einde aan het gebekvecht tussen Telenet en Lucerne Asset Management. Dat hefboomfonds is al enkele maanden de luis in de pels van de telecomoperator. Het eist een voorspelbaarder dividendbeleid en een onderzoek naar klachten over belangenconflicten tussen Telenet en zijn hoofdaandeelhouder Liberty Global.

Lucerne toonde zich wel tevreden dat Telenet op de aandeelhoudersvergadering van eind september een superdividend van 600 miljoen euro uitkeerde. Maar dat verhinderde niet dat de Nederlandse oprichter van Lucerne, Pieter Taselaar, tijdens de vergadering een urenlang dovemansgesprek voerde met Telenet-voorzitter Bert De Graeve.

Lange brieven

Het conflict tussen beide partijen wordt sindsdien weer uitgevochten met lange open brieven die ze op hun respectievelijke websites publiceren. Vorige maand eiste Lucerne in zo’n brief dat Telenet tegen 5 november een ‘specialist in deugdelijk bestuur’ zou aanduiden, die de relatie tussen Telenet en zijn grootaandeelhouder Liberty zou moeten doorlichten en concrete aanbevelingen moet formuleren om belangenconflicten te voorkomen.

In een omstandig antwoord dat Telenet maandag verstuurde, en dat op zijn website te lezen is, zeggen voorzitter De Graeve en CEO John Porter dat ze niet op die eis zullen ingaan.

Er is geen sprake van een crisis of een noodsituatie die de aanstelling van een specialist nodig maakt bert de graeve en john porter voorzitter en ceo telenet

‘Er is geen sprake van een crisis of een noodsituatie die de aanstelling van zo’n specialist nodig maakt’, antwoordt het bedrijf na ruggenspraak met zijn juridische adviseurs en zijn onafhankelijke bestuurders.

Volgens het Belgische vennootschapsrecht kan de rechtbank een auditor aanstellen als het gevaar bestaat dat het bedrijf schade dreigt te leiden. Maar daar is volgens Telenet geen sprake van.

Geen precedent

Een ander argument van Telenet is dat het geen precedent wil scheppen. Als het vrijwillig zou ingaan op de eis van Lucerne om een specialist aan te stellen, zullen andere aandeelhouders dat in andere dossiers misschien ook eisen, klinkt het.

In de zes pagina’s tellende brief steekt het management van Telenet niet weg dat het de bemoeienissen van Lucerne grondig beu is. Het hefboomfonds wordt ervan beticht dat het woorden verdraait en dat het vragen blijft stellen waarop Telenet al een antwoord heeft gegeven.

Thijs Hovers, de woordvoerder van Lucerne, wilde gisteravond nog niet reageren op de weigering van Telenet. Het fonds overlegt vandaag met zijn advocaten over verdere acties. Enkele weken geleden klonk het nog dat een rechtszaak tegen Telenet ‘stilaan onvermijdelijk’ wordt.