Telenet sust beleggers met aandeleninkoop van 300 miljoen euro

Het inkoopprogramma leest als een geste naar beleggers om de koers te ondersteunen. Het aandeel Telenet is aan een bijzonder zwak jaar bezig onder druk van scherpe concurrentie en tegenvallende resultaten. Sinds Nieuwjaar dook de koers al meer dan 30 procent lager , waardoor al meer dan 2 miljard euro aan beurswaarde in rook op ging.

Dubbel doel

De ingekochte aandelen hebben een dubbel doel: in de eerste plaats moeten ze de verplichtingen van Telenet tegenover zijn personeel dekken. En in de tweede plaats worden de ingekochte aandelen boven het bedrag van 3,7 miljoen euro vernietigd. Daardoor komt het resultaat per aandeel hoger uit. Een bijkomend effect is dat het belang van referentieaandeelhouder Liberty Global (56,36%) verder zal stijgen.