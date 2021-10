Telenet timmert aan de weg naar groei...

Met enkele strategische aankondigingen stoomt Telenet zich klaar voor de lange termijn. De rustig kabbelende kwartaalcijfers verklaren waarom dat nodig is.

Niet één, niet twee, maar drie persberichten vielen donderdagochtend in onze mailbox van afzender Telenet . Naast de verwachte update over de zakelijke prestaties in het derde kwartaal, gaf de telecom- en entertainmentgroep ook inzage in enkele strategische operaties waaraan ze timmert.

In een eerste daarvan werd een belangrijke tussenstap gezet. Telenet en de intercommunale Fluvius lieten in de zomer van 2020 al weten samen te praten over de gezamenlijke uitrol van 'het datanetwerk van de toekomst'. Die gesprekken mondden nu uit in een preliminaire overeenkomst, waarin de krachtlijnen van die samenwerking geschetst worden. Samen willen de bedrijven in heel Vlaanderen een hoogperformant glasvezelnetwerk uitrollen, een peperduur infrastructuurproject dat ze liever samen dan alleen bekostigen.

De twee spreken in de voorlopige overeenkomst hun intentie uit om samen een afzonderlijke vennootschap op te richten - een NetCo in telecomjargon - waarin beide bedrijven zowel hun bestaande als toekomstige glasvezelinfrastructuur onderbrengen. Ook het HFC-netwerk - wat staat voor Hybrid Fiber-Coax, een hybride van glasvezel en klassieke kabel - maakt deel uit van de NetCo. Telenet dekt vandaag twee derde van Vlaanderen met zijn netwerk, terwijl Fluvius het andere deel dekt. Telenet heeft nog zeker tot 2048 het recht dat netwerk te gebruiken.

Proximus is al volop bezig met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk.

De twee verwachten tegen het voorjaar van 2022 de overeenkomst bindend te maken en te beginnen aan de uitvoering van de gezamenlijke plannen. Tot dan is het wat gissen naar de exacte impact op Telenet. Wie krijgt hoeveel in handen van de joint venture? Aan welke voorwaarden? Welke mensen worden van beide kanten afgevaardigd? Het zijn belangrijke punten, die nog uitgeklaard moeten worden.

Voor Telenet is de uitrol van het glasvezelnetwerk belangrijk op de lange termijn, om de datahongerige consument zo goed mogelijk te bedienen. Proximus heeft op dat vlak een voorsprong: de grote concurrent is al volop bezig met de uitrol en wil tegen 2028 70 procent van België dekken met zijn 'Fiber To The Home'-netwerk (FTTH). Ook Proximus werkt daarvoor samen met een partner - de Zweedse private-equityspeler EQT - in de joint venture Fiberklaar.

Onder de loep

Dat het zolang duurt om de samenwerking met Fluvius in een bindend contract te gieten, ligt deels aan de complexiteit van de operatie. De vraag is in hoeverre druk van de politiek en de regulatoren meespeelt op de achtergrond. Afgelopen zomer bleek al dat de energiewaakhond VREG bedenkingen heeft bij de deal.

De energiewaakhond VREG vreest dat de joint venture tussen Fluvius en Telenet de kredietwaardigheid van Fluvius onder druk zet.

De VREG is bezorgd dat de samenwerking onrechtstreeks de energiefactuur zou verhogen. De vrees is dat de investeringen in glasvezel de kredietwaardigheid van Fluvius onder druk kunnen zetten, wat het ook duurder maakt om in het distributienetwerk voor energie en gas - de kernactiviteit van Fluvius - te investeren. Volgens de VREG bestaat het risico dat dat via de energiefactuur van de Vlaamse consument zou worden gecompenseerd, al temperde Fluvius die vrees meteen.

Volgens Telenet-CEO John Porter is de kans dat er nog een kink in de kabel komt in de samenwerking miniem, zei hij donderdag in een gesprek met analisten. Nog los van het feit dat Telenet op deze manier de kosten kan delen en buiten zijn balans kan houden, is de deal strategisch evident, onderstreepte de CEO. 'Alleen al dat we ons leasecontract met Fluvius kunnen inruilen voor kapitaal van een gezamenlijk bedrijf maakt deze deal de moeite waard.'

Zendmasten

Ook over een ander strategisch dossier gaf Telenet donderdag een update. De Bel20'er bevestigde eerder deze maand uitgelekt nieuws dat het een verkoop van zijn zendmasten overweegt. Dat zendpark - Telenet heeft meer dan 2.000 eigen locaties in portefeuille - wordt gewaardeerd op 500 tot 600 miljoen euro en kan interessant zijn voor financiële partijen die op zoek zijn naar het vaste rendement dat de uitbating van die masten opbrengt. De opbrengst van de verkoop kan als pasmunt dienen voor 'mogelijke strategische operaties', klonk het donderdag.

Daarbij is snel de link gelegd naar de mogelijke overname van VOO. Het verkoopproces van de Waalse kabelaar zit in de laatste rechte lijn, met Telenet als een van de favorieten om de buit binnen te halen. Ook dat dossier is strategisch van groot belang voor Telenet, dat in Vlaanderen al langer dan vandaag tegen zijn limieten aanbotst.

De cijfers over het derde kwartaal maakten dat nog eens duidelijk, en illustreren meteen waarom Telenet zoveel strategische ijzers in het vuur heeft. Die dossiers kunnen Telenet uit de kabbelende rustige vastheid trekken waarin het vandaag verzand is.