Telenet verhoogt winstverwachting

Door hevige concurrentie zag Telenet in het derde kwartaal de omzet stabiliseren, maar lagere kosten resulteerden in een hogere winst. Voor heel 2018 trekt de telecom- en mediagroep haar winstprognose op.

Telenet had zoals verwacht in het derde kwartaal te lijden onder acties van de concurrentie. Topman John Porter heeft het in het persbericht over ‘een aanhoudend intense concurrentieomgeving met agressieve terug-naar-school promoties van onze directe concurrenten’. Hierdoor vertraagde de groei van het aantal postpaidabonnees tot 9.500.

Voor de WIGO-bundel (internet, mobiel en vast telefoneren, mobiele data en televisie) kwamen er wel 10.300 abonnees bij. Telenet kende voorts ‘een hoger klantenverloop in het overgenomen SFR-servicegebied’, maar dit was te wijten aan de strategie om klanten sneller over te hevelen en aan de in juli doorgevoerde prijsverhogingen.

De omzet van de groep stabiliseerde in het derde kwartaal op 641,6 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was er echter een daling met bijna 2 procent, stipt financieel directeur Erik Van den Enden aan. Die daling heeft vooral te maken met lagere opbrengsten uit de verkoop van smartphones.

Dankzij een aanzienlijke vermindering van de bedrijfskosten – met 16 procent – kwam de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) op vergelijkbare basis 8 procent hoger uit op 345,5 miljoen euro. De aangepaste ebitda-marge steeg met 4,8 procentpunten tot bijna 54 procent, wat volgens Telenet ‘het beste resultaat op kwartaalbasis in drie jaar’ is.

De nettowinst komt drie keer hoger uit dan een jaar eerder, op 97,6 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2017 boekte Telenet een (niet-geldelijk) verlies op zijn derivaten. De nettowinstmarge voor de periode juli-september bedraagt 15,2 procent.

Telenets schuldgraad – dat is de verhouding tussen de netto totale schuld en de aangepaste brutobedrijfswinst - was eind september verder gedaald tot 3,6x. Als rekening wordt gehouden met het buitengewone dividend van 600 miljoen euro dat in oktober werd betaald en waarvoor Telenet deels leningen aanging, zou de schuldgraad 4,0x hebben bedragen.