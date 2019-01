Telenet vult met Etterbeek Brussels blind vlekje

Dé grote deal van het jaar is het niet echt, maar toch: Telenet neemt het kabelnetwerk van de Brusselse gemeente Etterbeek over en wordt eigenaar van het netwerk waarop de groep al meer dan 20 jaar haar telecom- en televisiediensten aanbiedt.

Pro memorie: Telenet is actief in 13 van de 19 Brusselse gemeenten. Etterbeek, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst zitten al jaren in de Telenet-actieradius, met de overname van SFR Numéricable - voor 400 miljoen euro - kwamen daar in 2017 Anderlecht, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde bij.