Telenet wil ook in mobiele alliantie van Proximus en Orange Belgium

Het kabelbedrijf wil onderhandelen over een toetreding tot de joint venture die de basisinfrastructuur van mobiele netwerken zal beheren.

'We hebben nog geen zicht op de details van het voorgestelde akkoord tussen Orange en Proximus , maar we zouden graag onderhandelen over een mogelijke toetreding tot de samenwerking', reageert Telenet daags na de aankondiging van de joint venture.