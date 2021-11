Telenet wordt Waalse underdog tegen machtig duo

Na de verkoop van de Waalse kabelaar VOO aan Orange Belgium heerst een duo over de Waalse telecommarkt. Telenet kan er alleen concurreren op de mobiele markt.

Ruim 13 jaar na de consolidatie van alle Vlaamse kabelbelangen door Telenet staat hetzelfde nu te gebeuren onder de taalgrens. Ook daar werd vanaf de jaren 60 een televisiekabelnetwerk uitgebouwd waarmee ons land internationaal aan de top stond. Niemand kon toen vermoeden dat het netwerk vele decennia later een cruciale rol zou spelen in de snelle uitrol van breedbandinternet in ons land.

De historische aandeelhouders van de tv-kabel waren, zowel boven als onder de taalgrens, de gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales. In Wallonië en Brussel werden hun commerciële belangen naderhand wel gebundeld onder het merk VOO, maar het aandeelhouderschap bleef tot vandaag in handen van lokale besturen. Zij oefenden de controle over VOO uit via de Luikse intercommunale Nethys en het Brusselse Brutélé.

Er zijn wel enkele blinde vlekken in het netwerk van VOO. In ruim een dozijn Brusselse gemeenten en in een klein stukje van Henegouwen wordt de kabel gecontroleerd door Telenet. Het Vlaamse bedrijf kocht er in 2016 de belangen over die tot dan in handen waren van de Franse groep SFR, en die ze op zijn beurt had gekocht van Numéricable en Coditel. Telenet hoopte toen dat de deal een stapsteen zou worden naar de overname van VOO, maar aan die droom komt nu wellicht voorgoed een einde.

Door de verkoop van VOO ontpopt Orange Belgium zich in het zuiden van het land tot een volwaardige concurrent van Proximus. Beide bedrijven kunnen voortaan een volledig aanbod van vastelijndiensten (tv, internet, vaste telefoon) en mobiele diensten aanbieden. Telenet is er, afgezien van de geïsoleerde kabelbelangen in enkele gemeenten, alleen actief als mobiele operator via zijn dochterbedrijf BASE.

Voor de Vlaamse kabelaar is dat allesbehalve ideaal. Telecombedrijven kunnen pas echt rendabel werken als ze de synergieën tussen vast en mobiel volop kunnen benutten. Dan wordt het interessant om volledige telecombundels te verkopen waarmee ze hun klanten voor lange tijd kunnen vasthouden, en om vervolgens met ‘upselling’ allerlei extra diensten te verkopen.

De opties voor Telenet zijn beperkt. Het bedrijf heeft wel de mogelijkheid om in Wallonië actief te worden via de kabel van Orange Belgium, net zoals Orange in Vlaanderen op de Telenet-kabel zit. Maar daar dreigen moeilijke prijsonderhandelingen aan vooraf te gaan, en royale winstmarges levert zo’n model niet op.

Een verkoop van de mobiele belangen is ook niet evident, aangezien BASE ook in Vlaanderen actief is en dan feitelijk in tweeën zou worden geknipt. Bovendien is het maar de vraag wie de kleine operator zou willen overnemen. Telenet kan er ook voor kiezen zich met BASE nog sterker als een 'mobile only'-operator te profileren.

Als Telenet nog een eigen breedbandnetwerk wil onder de taalgrens, zijn er niet veel mogelijkheden.