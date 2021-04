Telenet worstelt met 'ontbundelende' klant

'Proximus en Telenet bieden alleen Porsche aan, hun Renault verbergen ze.' Het was een opvallende quote van de Belgische telecomwaakhond BIPT een kleine twee jaar geleden. De waakhond verwees naar het feit dat de grote twee operatoren van het land klanten vooral dure all-in-onebundels verkochten met telecom, televisie en internet, terwijl ze in het gros van de gevallen goedkoper af zijn met lichtere à la carte formules.

We verlaten de one size fits all achter de huidige bundels en opteren voor een aanpak waarbij de klant zelf kan kiezen wat hij nodig heeft.

Het kwartaalrapport van de telecom- en mediagroep Telenet illustreert, net als de kwakkelende beurskoers (zie grafiek), die moeilijke transitie naar een klant die digitaal gaat. 'We verlaten de one size fits all achter de huidige bundels en opteren voor een aanpak waarbij de klant zelf kan kiezen wat hij nodig heeft', klinkt het bij Telenet. Een voorbeeld is de recente lancering van het ONE-aanbod voor de always on datavretende klant, met in principe een onbeperkte internetverbinding via wifi of 4G.