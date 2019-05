Telenet zet 2019 beter dan gevreesd in

CEO John Porter blijft wel bij de prognose dat de bedrijfswinst voor het eerst sinds de beursgang in 2005 zal dalen.

Telenet scoorde over het eerste kwartaal beter dan verwacht: de omzet kwam uit op 626,4 miljoen euro, beter dan de 617 miljoen die analisten gemiddeld verwachtten en 1 procent minder dan de 631 miljoen over het eerste kwartaal van 2018.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg tegenover de 319,9 miljoen van begin 2018 licht, naar 320,3 miljoen euro. Ook dat is beter dan de lichte daling naar 318,7 miljoen waar de analisten op rekenden.

Let wel: de cijfers over het eerst kwartaal van 2018 zijn op twee manieren herberekend om ze vergelijkbaar te maken met die van dit jaar. Ten eerste zijn ze inclusief de omzet- en winstbijdrage van Nextel. Telenet nam die IT-consultant vanaf 31 mei 2018 over en wapende zo zijn bedrijvenpoot tegenover marktleider Proximus.

-100.000 Televisieklanten Telenet telde eind maart 100.000 tv-klanten minder dan een jaar eerder.

Ten tweede past Telenet de cijfers voor 2018 ook aan voor de nieuwe boekhoudregels rond leasing, die door het wegvallen van leasingkosten - die onder financiële lasten in plaats van de operationele kosten vallen - de ebitda optisch hoger doen lijken.

Opmerkelijk: rivaal Orange Belgium kiest ervoor met de winstdefinitie 'EBITDAaL' die leasingkosten in mindering te brengen van de cijfers voor 2019, waardoor de ebitda - sowieso een notoir à-la-cartebegrip - van beide (nog) minder dan vroeger vergelijkbaar is.

Net als bij Orange Belgium zegt de ebitda - hoe je die ook definieert - weinig over het onderste lijntje van de resultatenrekening. Dat nettoresultaat - bij Telenet wel vaker slechts een fractie van de ebitda - halveerde naar 14,7 miljoen euro ofte minder dan één twintigste van de brutobedrijfswinst. Dat komt onder meer door een boekhoudverlies van 53 miljoen euro op de indekking van de dollarschulden. Telenet torst een schuldenberg van 5,88 miljard euro.

Kabelknippers

CEO John Porter handhaaft de prognose uit februari dat de winst over heel 2019 voor het eerst sinds 2005 zal dalen, onder meer door de impact van het verlies van het Medialaan-contract. De mediagroep stapte met haar mobiele klanten van Mobile Vikings en JIM in maart over naar Orange Belgium, een impact die zich vooral vanaf dit kwartaal laat voelen.

Zowel de omzet als de brutobedrijfswinst van Telenet lag in het eerste kwartaal boven de verwachtingen van de analisten.

Het herboren Orange Belgium blijft met zijn prijsbrekersimago net als in het vierde kwartaal Telenet pijn doen. De groep verloor in het eerste kwartaal opnieuw meer dan 20.000 televisieklanten, waardoor het totaal nu op 1,92 miljoen ligt. Dat zijn er bijna 100.000 minder dan een jaar eerder.

Telenet probeert die terugval te counteren met het 'kabelknippersaanbod' Yugo, maar verschaft geen aparte cijfers voor die pas gelanceerde dienst. Positief is alvast dat het aantal mobiele klanten - van het trouwe soort, met maandelijkse factuur in plaats van betaalkaart ('postpaid') - in het eerste kwartaal met 33.600 steeg, de beste commerciële prestatie sinds het eerste kwartaal van 2018.