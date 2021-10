Telenet zet zendmasten officieel in de etalage

Telecomspeler Telenet maakt van de kwartaalcijfers gebruik om de schuiven met persberichten te legen. De Bel20'er bevestigt dat het de toekomst van zijn zendmasten bekijkt, én dat het een akkoord heeft met Fluvius over de uitrol van een glasvezelnetwerk.

Daarmee bevestigt Telenet nieuws dat eerder deze maand al uitlekte. Toen was al duidelijk dat Telenet-moeder Liberty Global het zendmastenpark in België - Telenet beschikt over 3.311 sites, waarvan 2.145 in eigen eigendom - ten gelde wilde maken. De verkop ervan zou tussen de 500 en 600 miljoen euro in het laatje kunnen brengen.

In een persbericht heeft Telenet het over 'een strategische review' en een preliminaire marktbevraging, 'temidden van sterke vraag naar telecominfrastructuur in het algemeen en mogelijke bredere strategische transacties voor de groep'. Daarmee lijkt het bedrijf erop te hinten dat een verkoop van het zendpark een rol kan spelen in de financiering van grote overnames. Zo is Telenet nog in de running voor de overname van de Waalse kabelaar Voo.

500 à 600 miljoen De waarde van het zendpark van Telenet wordt ergens tussen de 500 en de 600 miljoen euro geraamd.

Beleggers lopen al enige tijd storm voor zendmasten, die telecomoperatoren maar al te graag te gelde maken. Zo bracht het Britse Vodafone zijn zendmasten, 82.000 in tien landen, in maart als een aparte divisie naar de beurs van Frankfurt. Het Franse Orange splitste in februari 25.500 sites in Frankrijk en Spanje af in het onafhankelijke TOTEM.

Dat zendmasten een verborgen goudmijn voor mobiele operatoren zijn, komt omdat grote beleggers in tijden van nulrente op zoek zijn naar bronnen van vast rendement. Infrastructuur die op lange termijn verhuurd kan worden, zoals zendmasten, vormt zo'n bron van rendement.

Lees Meer Zendmasten, de stalen torens die goud waard zijn

Bovendien heeft het afsplitsen van zendmasten voordelen voor de operatoren zelf. Ze kunnen in één keer cashen op de waarde van de masten en het onderhoud ervan overlaten aan een meer gespecialiseerde partij. Alleen de eigenlijke antennes en andere ‘kritische’ infrastructuur houden ze zelf in handen. Ook voor infrastructuurbedrijven zijn masten interessant. Volgens een studie van de consultant EY en de vakorganisatie EWIA kan een gespecialiseerde beheerder een site 40 procent efficiënter runnen dan een telecomoperator.

Fluvius

Behalve voor grote overnames, zou het geld van de zendmasten ook kunnen dienen voor een upgrade van het netwerk. Ook daarin lijkt er schot in de zaak te komen. Telenet laat weten dat het een 'niet -bindende intentieverklaring' heeft getekend met Fluvius over de gezamenlijke uitrol van een hoogperformant glasvezelnetwerk.

Met NetCo richten Telenet en Fluvius een joint venture op waarin al hun huidige en toekomstige glasvezelactiviteiten ondergebracht worden.

De twee lieten in de zomer van vorig jaar al weten samen te praten over 'het datanetwerk van de toekomst'. Dat mondt nu uit in de oprichting van een joint venture met de naam NetCo, waarin beide bedrijven zowel hun bestaande als toekomstige glasvezelinfrastructuur onderbrengen.

De beide bedrijven benadrukken dat ze hun netwerk volledig willen openstellen en dat ze daarbij ook openstaan voor meerdere partnerschappen met extra financiële of strategische partijen. De twee bedrijven verwachten tegen het voorjaar van volgend jaar de overeenkomst bindend te maken en de gezamenlijke plannen echt beginnen uit te rollen.

Verhoogde verwachtingen

De twee nieuwtjes komen in de marge van de kwartaalcijfers, die licht onder de verwachtingen uitkomen. Met een omzet van 640,6 miljoen euro in het derde kwartaal blijft Telenet onder de analistenlaten, die op meer dan 644 miljoen euro lag. En ook de rendabiliteit hinkt wat achter op de verwachtingen, met een brutobedrijfswinst die 1 procent daalt tot 338,4 miljoen euro, daar waar analisten een voorzichtige stijging hadden ingecalculeerd.

€1,375 dividend Met een brutodividend van 1,375 euro per aandeel wil Telenet de aandeelhouders tussentijds belonen.

Ondanks die misser, scherpt Telenet de eigen jaarverwachtingen enigszins aan. Het voorspelt dat de rendabiliteit - Telenet heeft het over 'rebased adjusted EBITDA' - aan de bovenkant van de eerder gegeven vork van 1 à 2 procent zal uitkomen.