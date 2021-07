Telenet ziet topmanager Martine Tempels vertrekken

Het hoofd van de bedrijvendivisie van Telenet wil na twaalf jaar in Mechelen haar expertise in IT en telecom buiten de beursgenoteerde telecomgroep laten renderen.

Tempels zegt dat ze haar expertise in IT en telecom buiten Telenet wil laten renderen. 'Ik heb nog geen concrete plannen, maar dat komt wel.'

De econome van opleiding is een actief voorvechter van STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ze is voorzitter geweest van het STEM-platform en werd in die functie in 2016 opgevolgd door Melexis-topvrouw Françoise Chombar.