Topman Gavin Patterson weg bij British Telecom

Gavin Patterson staat al meer dan vijf jaar aan de top van het Britse telecomreus British Telecom , maar later dit jaar moet hij opstappen.

British Telecom, dat onder andere de grootste Britse mobiele operator EE bezit, zit al langer in moeilijkheden en kan de omzetverwachtingen niet waarmaken, waardoor het aandeel op het laagste niveau in vijf jaar staat.

13.000 jobs op de tocht

Minder dan een maand geleden kondigde de 50-jarige Patterson een grote reorganisatie aan, waarbij 13.000 jobs geschrapt zouden worden. Die maatregel was nodig, zei hij, om het bedrijf terug op de rails te krijgen na de tegenvallende resultaten . De maatregel moet tegen 2020 een besparing van ruim 1,7 miljard euro opleveren, maar beleggers waren van in het begin niet te vinden voor deze besparingsronde waardoor de druk op de CEO steeg .

Wissel van de macht

Hoewel de raad van bestuur achter de maatregel bleef staan, liet voorzitter Jan du Plessis wel verstaan dat een wisseling van de macht niet kon uitblijven. Patterson blijft nog aan als CEO tot er een opvolger is gevonden. De opvolgingsprocedure is gestart en het bedrijf verwacht in de tweede helft van het jaar Patterson te kunnen vervangen.