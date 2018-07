De Croo: 'Telecommarkt is er niet voor de aandeelhouders'

Telecomminister Alexander De Croo reageert boos op het verwijt van Orange-topman Michaël Trabbia dat de regering 'speculatie aanmoedigt' door een vierde operator toe te laten.

De telecomprijzen in ons land zijn te hoog en een vierde mobiele operator zal dat probleem helpen oplossen. Met die boodschap probeert minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) de regering ervan te overtuigen om een licentie toe te kennen aan een vierde mobiele operator, naast Proximus, Orange Belgium en Telenet . Die laatsten zien dat absoluut niet zitten en zeggen dat niet alleen zij, maar ook de consument daar geen baat bij heeft.

Omdat De Croo niet meer van zijn stuk lijkt te brengen, richten ze hun inspanningen nu op de andere regeringspartners. ‘Ik wil in dit dossier ook gehoord worden. Daarom heb ik de premier en de vicepremiers een brief gestuurd waarin ik alle bezwaren heb opgelijst’, zei CEO Michaël Trabbia van Orange Belgium vanochtend in de marge van de presentatie van de halfjaarcijfers. Of die tactiek kans maakt, valt nog af te wachten. De kans lijkt reëel dat De Croo zijn slag zal thuishalen als onderdeel van een ruimere deal waarin elke minister een ‘trofee’ krijgt toebedeeld.

De nuchtere Trabbia toonde zich vanochtend bijna emotioneel in zijn pleidooi. Hij herhaalde dat de regering zich ‘van probleem vergist' door de mobiele markt aan te pakken, omdat het gebrek aan concurrentie zich vooral voordoet in vastelijndiensten (internet en televisie).

‘Er is al voldoende concurrentie van virtuele operatoren zoals Mobile Vikings. En alle analisten zijn het erover eens dat de internationale trend er juist één is van consolidatie. Zes jaar geleden waren er meer landen met vier operatoren dan met drie, vandaag is die situatie juist omgekeerd. Eén markt volstaat gewoon niet om vier kwalitatieve netwerken te kunnen financieren.’

Trabbia ziet dan ook maar één mogelijke reden waarom een vierde operator überhaupt in ons land zou willen investeren: ‘Dat kan alleen als die een enorm cadeau krijgt van de regering. Als je toelaat dat een vierde operator slechts een vijfde van de bevolking moet dekken, dan geef je die speler een oneerlijk voordeel tegenover de anderen.’ Het resultaat zal zijn dat de nieuwkomer slechts minimaal zal investeren en vervolgens rustig kan afwachten tot hij wordt overgenomen door een van de andere operatoren. ‘Het enige dat men hier doet, is financiële speculatie aanmoedigen’, liet Trabbia zich ontvallen.

De Croo reageerde vanmiddag gepikeerd op die uitspraak en kaatste de bal terug naar Trabbia. 'Wie is hier de speculant? De Belgische telecommarkt is er niet voor de aandeelhouderswinsten van drie spelers, maar voor 11 miljoen consumenten die recht hebben op lagere prijzen', tweette de minister.





‘Trendbreuk in datagebruik’

Trabbia wijst naar de cijfers van zijn eigen bedrijf als bewijs dat de concurrentie op de mobiele markt wel degelijk werkt. Zo kwam Orange Belgium als eerste op de markt met een mobiel abonnement met onbeperkte data (aan 40 euro), iets wat in heel wat andere landen al veel langer bestaat.

‘We zien dit jaar een echte trendbreuk in het datagebruik. Een gemiddelde klant verbruikte vorige maand 2,6 gigabyte, een toename met 46 procent in zes maanden. Een jaar geleden was die groei slechts 26 procent. Maar met die nieuwe dynamiek wordt in de hele discussie over een vierde operator helaas geen rekening gehouden.’

Ook in vastelijndiensten wil Trabbia naar eigen zeggen de markt verder openbreken. De zogenaamde Love-bundel van telefonie, internet en televisie (74 euro) telt nu 136.000 klanten, 14.000 meer dan drie maanden geleden. Orange Belgium huurt voor dat aanbod de tv-kabel van Telenet, tegen prijzen die vastgelegd worden door de telecomregulator BIPT. Dankzij een nieuwe berekeningsmethode van die 'groothandelsprijzen' krijgen we meer ruimte om te concurreren op de prijzen voor de eindklant, liet Trabbia verstaan.

Tegen midden volgend jaar wil Orange Belgium ook uitpakken met een ‘internet only’ product, wat nu nog niet kan onder de huidige regelgeving. ‘Volgens ons onderzoek heeft meer dan een derde van de Belgen interesse voor zo’n product. Veel mensen hoeven geen tv-abonnement meer en willen gewoon tv kijken via apps als Netflix en Stievie.’

Winst

De beleggers tonen zich vandaag enthousiast omdat die productvernieuwingen worden doorgevoerd zonder grote impact op de winstcijfers. Orange Belgium slaagde erin zijn belangrijkste operationele winstmaatstaf, de ‘aangepaste ebitda’, met 3,1 procent op jaarbasis te doen groeien. De groei komt er ondanks het verlies van 15 miljoen euro uit roaminginkomsten (als gevolg van Europese regelgeving) en het verlies van 23 miljoen euro inkomsten uit de verhuur van netwerkcapaciteit aan Telenet. Lagere kosten en meer omzet uit de kernactiviteiten konden die effecten meer dan compenseren.