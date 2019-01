'Transformatieplan bij Proximus? Dit is een plat besparingsplan'

De Kamercommissie Infrastructuur hoorde woensdagochtend de vakbonden van Proximus over de 1.900 ontslagen die eerder deze maand werden aangekondigd. Deze namiddag volgt CEO Dominique Leroy.

De bonden zijn niet te spreken over het herstructureringsplan van Proximus . Daarbij staan 1.900 banen op de helling (1 op de 6 jobs) en het plan bedreigt volgens de bonden ook 1.500 jobs bij de callcenters die voor de telecomgroep werken. CEO Dominique Leroy vroeg die laatsten om goedkoper te werken door hun diensten te verhuizen naar het buitenland.

'Dit is geen transformatieplan', stak Bart Neyens van het ACOD van wal, 'dit is een plat besparingsplan van 240 miljoen euro'. 'Waar zit de digitale shift in het plan? Wij zien het niet. Er gebeuren 750 aanwervingen bij de filialen, maar die nieuwe medewerkers krijgen minder loon, minder verlof, minder extralegale voordelen en een ander arbeidsregime.'

'Race to the bottom'

'Dit plan is een copy-paste van andere hervormingsplannen uit het buitenland, bij British Telecom en Deutsche Telekom', zei Neyens. 'Het getuigt van weinig kennis en engagement tegenover de werknemers en mist duidelijk visie en strategie. Het is een aanzet voor een race to the bottom naar lagere lonen, minder verlof en hyperflexibiliteit, puur in het belang van de aandeelhouders. Het is onverantwoord voor een overheidsbedrijf dat het voorbeeld zou moeten geven voor opleiding en vorming van werknemers.'

Stéphane Daussaint (CSC Transcom) sprak van een 'shift to dividend' in plaats van een 'shift to digital'. Het geld dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, meer dan 500 miljoen euro, moet intern worden geïnvesteerd in opleidingen, zei de vakbondsman.

Opleidingen

'Het bedrijf is vergeten te investeren in opleidingen. We vragen al drie jaar om de 15 jaar oude lijst van opleidingen een update te geven om in te spelen op de jobs van de toekomst. Dat is drie jaar niet gebeurd. De directie toont een gebrek aan wil, aan vooruitziendheid. De werknemers zijn wel degelijk bereid om zich op te scholen.'

De vakbondsafgevaardigden wezen er bovendien op dat de directie de 12.000 medewerkers eigenlijk met 2.800 wil afbouwen. Want naast de 1.900 jobs die zullen verdwijnen, verlaten de komende drie jaar 900 pensioengerechtigden het bedrijf, en die worden niet vervangen.

Visie

Neyens vroeg de volksvertegenwoordigers om, als vertegenwoordiger van het volk en dus de meerderheidsaandeelhouder, een duidelijke visie en strategie op te leggen aan het management van Proximus. 'Het huiswerk moet opnieuw gemaakt worden', klinkt het.

Ook zijn ACV-collega Ben Coremans zei dat zijn vakbond zich niet kan vinden in het aangekondigde transformatieplan. 'We kunnen niet aanvaarden dat dit afgewenteld wordt op het personeel. We kunnen niet aanvaarden dat volgens het management collectief ontslag de enige uitweg is uit deze impasse.'