UZ Gent en UZ Leuven opnieuw telefonisch bereikbaar

‘Bij een upgrade van het systeem is in de nacht van woensdag op donderdag een technisch probleem gerezen’, zei Isabelle Geeraerts, de woordvoerster van Telenet over de problemen met de telefonische bereikbaarheid vanochtend bij enkele grote ziekenhuizen. ‘We zijn in contact met de getroffen klanten om hen te helpen om weer bereikbaar te worden.’ Ondertussen hebben het UZ Gent en het UZ Leuven, die getroffen waren, in de loop van donderdagochtend laten verstaan dat de telefoonproblemen inmiddels opgelost zijn.