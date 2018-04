'VOO staat niet te koop'

De Waalse telecomgroep VOO staat op dit moment niet in de etalage, benadrukt moeder Nethys.

Pas een kleine week na de berichten in de pers reageert de Luikse intercommunale officieel op de interesse van de telecomspelers Orange en Telenet in de Waalse telecomgroep VOO, een dochter van Nethys.

Nethys ontkent met klem dat VOO, dat vooral in Wallonië en Brussel actief is, in de etalage staat. De raad van bestuur sprak zich daar vorige vrijdag over uit.

Unaniem

'De raad van bestuur nam akte van de verschillende uitingen van interesse uitgedrukt door Orange of Telenet, bekendgemaakt via de pers, over de activa van telecomoperator VOO', klinkt het in een persbericht.

'Naar aanleiding daarvan heeft de raad van bestuur andermaal unaniem zijn standpunt bepaald, namelijk dat VOO op dit moment niet te koop staat.'

Orange formaliseerde vorige week zijn interesse in een partnerschap met Nethys en Brutélé in een brief aan Nethys. Dat moet het kleinere Orange meer slagkracht geven in de strijd met de 'reuzen' Telenet en Proximus.

Druk

Maar ook Telenet heeft al langer zijn oog laten vallen op de Waalse markt. Telenet wil een nationale telecomspeler worden. Met de overname van SFR zette het al een eerste stap. VOO zou de kers op taart zijn.