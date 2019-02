Vakbonden Proximus: 'Geen basis om te onderhandelen'

Sociaal overleg onder druk

Leroy gaf tijdens de hoorzitting in het parlement te kennen dat ze het sociale luik van die wet graag aangepast ziet. 'Dat kader dat dateert van 1991 is een handicap. Het duurt bij ons zes maanden om zaken door te voeren, bij de concurrenten maar één maand. En in zes maanden verandert de markt. We willen dezelfde regels en flexibiliteit als Telenet en Orange Belgium.'