Vakbonden Proximus dienden stakingsaanzegging in

De bonden zeggen zwaar geschokt te zijn door het aangekondigde banenverlies. 'We staan nu voor formeel overleg. Voor de werknemers zijn het heel moeilijke dagen. Ze zijn in het verleden steeds meegegaan in de veranderingen. De manier waarop dit gebeurd is, getuigt van weinig respect', zegt Coremans. De bonden moesten het nieuws over de afvloeiingen eerder deze week via de media vernemen.