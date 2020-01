Vakbonden Proximus pleiten voor actievere overheidsaandeelhouder

De overheid moet als hoofdaandeelhouder meer doen om het personeel van Proximus te steunen nu het bedrijf een transformatieplan doorvoert. Die boodschap hebben de vakbonden bij het telecombedrijf woensdag gelanceerd tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De drie vakbonden bij Proximus zaten in het parlement exact een jaar nadat was uitgelekt dat er een grote herstructurering zou plaatsvinden. De sociale onderhandelingen daarover duurden lang en gingen gepaard met stakingen. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt, met het verlies van 1.300 jobs, dat enkel door de socialistische vakbond niet werd ondertekend.

Bart Neyens van die socialistische bond riep de overheid en het parlement op een actievere rol op te nemen. Volgens hem heeft de directie fouten gemaakt en zelfs de wet overtreden. 'Het parlement moet de waarheid naar boven spitten en de verantwoordelijken aanwijzen voor dit economisch en sociaal debacle', vindt de vakbond.

Concurrent

Volgens Neyens ontbreekt bij Proximus een industrieel plan en heeft het bedrijf te weinig geïnvesteerd in opleiding voor zijn personeel. Hij stelt zich ook vragen bij de raad van bestuur. Bestuurder Laurent Levaux stapte over naar Enodia, de groep boven de Waalse telecomoperator Voo. 'Dat is een echte concurrent van Proximus. Is dat koosjer? We denken van niet.'

We wachten nog altijd op steun van de hoofdaandeelhouder. Stéphane Daussaint Vakbondssecretaris ACV

Stéphane Daussaint van de christelijke bond ACV zette dan wel zijn handtekening onder een sociaal akkoord, hij was evenmin mals voor de Proximus-top. Maar hij vond ook dat de uitnodiging van het parlement te laat kwam. 'We vragen ons af wat we hier nog moeten doen?', sneerde hij. 'We wachten nog altijd op steun van de hoofdaandeelhouder. Premier Michel en de ministers die ons ontvingen, verzekerden ons dat jobs, jobs en jobs de prioriteit zouden zijn. We wachten nog altijd.'

'Enkel dividenden tellen'

Het personeel had hoop geput uit die verklaringen van de regeringstop, zei ook Jean-Claude Philippon van de liberale vakbond. 'De hoop was weg op 17 april, toen tijdens de algemene vergadering van Proximus 98 procent van de aandeelhouders - dus ook de regeringsvertegenwoordiging - het management steunde. De regering heeft het personeel laten vallen. Dan hebben we beseft dat voor het overheidsbedrijf enkel de winst en de dividenden tellen.'