Vakbonden vragen onmiddellijk ontslag Leroy

De vakbonden van Proximus hebben het over 'een vertrouwensbreuk' doordat Leroy een directe concurrent gaat versterken.

De vakbonden bij Proximus willen dat Dominique Leroy met onmiddellijke ingang opstapt. De CEO had donderdagavond bekendgemaakt dat ze vanaf 1 december aan de slag gaat bij het Nederlandse telecombedrijf KPN. Volgens de bonden kan het niet dat ze tot dan zou aanblijven. Maandag, om 9 uur, gaan ze hierover een open brief afgeven gericht aan de voorzitter van Proximus, Stefaan De Clerck. De actie is een initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-Transcom, ACOD en VSOA.

De vakbonden menen dat er sprake is van 'een vertrouwensbreuk' doordat Leroy een directe concurrent gaat versterken. 'Vanaf het moment dat ze gekozen heeft voor een potentiële concurrent, is het zeer moeilijk om nog vertrouwen te hebben in haar', verklaarde Stéphane Daussaint van de christelijke bond. Hij wijst erop dat het Nederlandse KPN in het verleden al zijn oog op Proximus heeft laten vallen.

Ze kan niet meer wegen op dit bedrijf. Jean-Claude Philippon Liberale vakbond

'We zijn bang voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. De CEO kent het bedrijf van A tot Z en dus ook de strategie voor de toekomst', aldus Jean-Claude Philippon van de liberale bond. 'Het gaat om vertrouwelijke informatie. We zijn bang dat ze die gegevens zal meenemen', treedt Laurent Malengreau van de socialistische vakbond hem bij.